Trafic de drogue : deux suspects arrêtés à Chatila après le meurtre d'une femme

Deux jours après le meurtre du jeune Libanais Élio Abou Hanna par des miliciens palestiniens dans le camp de réfugiés de Chatila dans le sud de Beyrouth, un nouveau crime s’y est produit mardi matin. Une femme a été tuée sur fond de consommation de drogue, un fléau qui frappe cette agglomération où l'armée a déjà mené plusieurs descentes ces derniers mois.

Les Forces palestiniennes de sécurité nationale ont arrêté mardi deux hommes, dont l’un est suspecté d'être impliqué dans le meurtre de la victime dans une « chambre de drogue » du camp. Elles ont remis les suspects ainsi que de grandes quantités de stupéfiants saisis aux services de renseignement de l’armée libanaise, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.

Contactée par L'Orient-Le Jour, l'armée n'a pas répondu à nos sollicitations.

Dans une vidéo publiée mardi, le responsable sécuritaire du mouvement Fateh dans le camp de Chatila, Ali Fayad, apparaît dans une salle où se trouvent les drogues saisies et posées sur le sol. Il affirme que le principal suspect serait un Libanais originaire de Baalbeck et que la victime aurait été une « consommatrice de drogue », selon ses termes.

Contacté par notre publication, un responsable au sein du Fateh a affirmé que la femme n'était pas une résidente du camp mais s’y rendait régulièrement pour consommer et acheter de la drogue. Elle ne portait aucun document d’identité sur elle, selon lui. Le corps de la victime a été découvert dans une zone connue pour être un centre de vente de stupéfiants, fréquenté par des consommateurs venus de divers quartiers de Beyrouth. Toujours selon la même source, une dispute aurait éclaté entre la femme et le suspect avant de dégénérer. Le second homme arrêté, de nationalité syrienne, serait impliqué dans le trafic de drogue. Les deux suspects sont actuellement interrogés par les autorités libanaises.

L’incident survient alors que les autorités libanaises s’emploient depuis début août, et parallèlement au processus de désarmement du Hezbollah, à désarmer aussi les camps palestiniens où les milices de diverses factions assurent la sécurité.