Trois soldats syriens blessés lors d'une opération de déminage

Trois soldats syriens ont été blessés durant une opération de déminage dans la région syrienne de Homs, près de la frontière libano-syrienne, ainsi que dans la localité de Kafr Nabouda, dans la province de Hama, rapporte l'agence de presse officielle syrienne SANA mardi, citant une source militaire.

« Trois soldats des unités du génie de l’armée arabe syrienne ont été blessés et un véhicule de déminage a été endommagé lors d’une mission visant à retirer les mines et les munitions non explosées laissées par les organisations terroristes dans les zones libérées », a déclaré la source à SANA. La même source a ajouté que les unités du génie « poursuivent leurs efforts pour débarrasser les zones libérées des restes explosifs, afin d’assurer le retour en sécurité des habitants déplacés et le rétablissement d’une vie normale ».

Les munitions non explosées, restantes de la guerre civile (2011-2024), sont un fléau en Syrie. En décembre dernier, dans la foulée de la chute du régime Assad, plus de 110 enfants avaient été tués ou blessés, avait rapporté l'Unicef. Ricardo Pires, responsable de communication pour les urgences chez Unicef, faisait alors état d'environ 320.000 munitions non explosées sur le territoire syrien.