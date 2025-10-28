Cinq personnes arrêtées pour chasse illégale dans le caza de Denniyé

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé mardi avoir arrêté cinq personnes impliquées dans des activités de chasse illégale, et saisi trois véhicules à Aassoun, dans le caza de Denniyé (Liban-Nord). L’opération s’est déroulée lors de patrouilles menées par les FSI afin de faire respecter l’interdiction totale de la chasse, dont la saison n'a pas été ouverte par le ministère de l'Environnement cette année.

Les forces de l’ordre mènent ces derniers jours des opérations quasi quotidiennes dans cette région considérée comme l’un des principaux foyers de chasse dans le nord du pays, et qui attire habituellement de nombreux amateurs de ce loisir, indique l’Agence nationale d’information (Ani, Officielle).

Le Liban est connu pour être le deuxième corridor de migration des oiseaux dans le monde, avait indiqué à L'Orient-Le Jour CABS, ONG libanaise de chasse responsable. Selon BirdLife International, un partenariat d'ONG internationales de conservation des oiseaux, quelque 2,6 millions d'oiseaux seraient abattus illégalement en moyenne au Liban par des braconniers au cours d'une année. L’organisation a noté que les populations de faucons hobereaux et d’aigles pomarins, des espèces de rapaces migrateurs, dont la migration est précoce dans l’année, ont été particulièrement décimées.