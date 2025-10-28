La police israélienne dit avoir tué trois Palestiniens

La police israélienne a annoncé mardi avoir tué trois Palestiniens, présentés comme membres d'une « cellule terroriste », lors d'un raid mené avec l'armée dans le village de Kfar Kud, à l'ouest de Jénine, en Cisjordanie occupée. « Au cours d’une opération offensive menée par les forces du Yamam », commando d'élite du contre-terrorisme policier, à Kfar Kud, « les combattants [...] ont agi pour neutraliser une cellule terroriste qui prévoyait de commettre un attentat et qui faisait partie d'une organisation terroriste active dans le camp de Jénine », indique un communiqué de la police israélienne. « Les forces ont repéré les membres de la cellule sortant d’une grotte. Les tireurs d’élite de l’unité ont alors ouvert le feu avec précision, éliminant les trois terroristes », ajoute le communiqué.

L’armée israélienne dit avoir ensuite « attaqué les terroristes depuis les airs » pour détruire la cachette souterraine d’où ils étaient sortis. « Peu après, un raid aérien a été mené par l’armée de l’air israélienne sur la grotte d’où ils étaient sortis, afin de détruire l'infrastructure terroriste qui s’y trouvait », précise la police. Dans le but, selon elle, de réprimer les groupes armés palestiniens qui combattent Israël, l'armée israélienne a lancé l'hiver dernier, peu après le début d'une précédente trêve dans la bande de Gaza, une vaste opération dans les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie.

Dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, elle en a déplacé des dizaines de milliers de Palestiniens, démolissant des dizaines de bâtiments et ouvrant de nouvelles voies d'accès dans les zones densément peuplées. La violence s'est accrue en Cisjordanie, depuis le début de la guerre - déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 - dans la bande de Gaza, où un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre.

Avant l'opération rapportée par la police mardi, au moins 988 Palestiniens ont depuis été tués par les forces israéliennes ou des colons, selon des chiffres du ministère palestinien de la Santé. Au cours de la même période, au moins 43 Israéliens, dont des soldats, ont été tués lors d'attaques palestiniennes ou d'opérations militaires israéliennes, selon des chiffres officiels israéliens