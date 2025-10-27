L'ambassadeur égyptien appelle à la « prudence » face aux agressions israéliennes au Liban

L'ambassadeur d'Egypte au Liban Alaa Moussa a fait part, lundi, du soutien de son pays au président libanais Joseph Aoun, tout en appelant à « la prudence » face aux agressions israéliennes sur le pays, lors d'une rencontre avec le chef de l'Etat à Baabda. Cette réunion intervient alors que le Liban s'apprête à recevoir cette semaine le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit. L'émissaire américaine Morgan Ortagus est également attendue lundi à Beyrouth.

« La visite du chef des renseignements égyptiens Hassan Rachad entre dans le cadre de la coopération sécuritaire et politique avec le Liban. L'Egypte déploie de nombreux efforts pour calmer la situation. Les développements concernant l'étendue et le rythme des agressions israéliennes nous incitent à la prudence », a déclaré M. Moussa, alors que les frappes israéliennes ont tué au moins 12 personnes au Liban depuis jeudi dernier. Face à cette escalade sur le terrain, le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a affirmé dimanche que son parti ne comptait pas lancer de « batailles » avec l'Etat hébreu, afin d'éviter de lui donner des « prétextes » pour lancer une nouvelle guerre ouverte.

Négociations libano-israéliennes : l'Egypte soutient Aoun

« L'Égypte soutient les positions du président de la République concernant le monopole des armes ainsi que ses déclarations concernant la volonté du Liban de se lancer dans des négociations (avec Israël). Nous soutenons entièrement les positions du président et lui tendons la main dans ce domaine », a encore déclaré M. Moussa depuis le palais présidentiel.

Le 13 octobre, alors que se tenait à Charm el-Cheikh, en Egypte, le sommet pour la paix pour la signature d'un accord sur la première phase du cessez-le-feu à Gaza, en présence de Donald Trump et d'un parterre de dirigeants de la région, le président Aoun avait appelé depuis le Liban au lancement de négociations avec l'Etat hébreu sur une série de questions en suspens, dont le retrait israélien du territoire libanais, la libération des prisonniers et le tracé de la frontière terrestre. Le chef de l'Etat avait précisé que la forme de ces pourparlers devrait être discutée, alors que Washington pousse pour des négociations directes entre Tel-Aviv et Beyrouth.

Visite d'Aboul Gheit à Beyrouth

Selon des sources concordantes, l’Égypte s’inquiète d’un risque d’escalade israélienne et le général Rachad, qui a joué un rôle-clé dans l’accord obtenu pour Gaza, souhaite proposer aux responsables libanais une formule similaire, privilégiant le compromis sur les armes du Hezbollah au lieu de la confrontation. Cette initiative, selon une source diplomatique arabe, s’inscrit dans le cadre plus large d’une tentative égyptienne de médiation entre l’Iran et les États-Unis.

C'est également dans le cadre du mouvement diplomatique important prévu ce lundi à Beyrouth que doit arriver Ahmad Aboul Gheit, pour participer à plusieurs événements, dont le Forum des médias arabes et une conférence régionale sur la coopération judiciaire internationale pour la lutte contre le terrorisme, mais également pour rencontrer les dirigeants libanais. Ces réunions viseront à « réaffirmer le soutien de la Ligue arabe au gouvernement, dans l'exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, et en particulier face à la poursuite des agressions israéliennes » contre le Liban, selon un communiqué du porte-parole officiel de M. Aboul Gheit, Jamal Rouchdi.