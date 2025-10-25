En tournée au Liban-Sud, Hanine Sayed affirme qu'un plan global de reconstruction est en cours d'élaboration

La ministre des Affaires sociales Hanine Sayed a affirmé samedi, au cours d'une tournée au Liban-Sud, que son ministère préparait actuellement un plan global de reconstruction comprenant des projets de développement dans les régions touchées par les bombardements israéliens pendant la récente guerre entre Israël et le Hezbollah, notamment un projet de 250 millions de dollars financé par la Banque mondiale qui est actuellement en phase finale de préparation.

Depuis Tyr, Hanine Sayed a indiqué que le ministère prépare en plus une initiative agricole en coopération avec le Conseil pour le développement et la reconstruction (CDR). Elle a souligné l'engagement du ministère à restaurer et à rouvrir progressivement les centres sociaux dans le Sud, expliquant que les programmes d'aide d'urgence récemment lancés couvrent 260 000 personnes, qui reçoivent des transferts mensuels en espèces pendant six mois, ainsi qu'une aide aux familles déplacées qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer.

Ses propos sont intervenus suite à une réunion consultative à la Fédération des municipalités de Tyr, à laquelle ont participé entre autres les députés Inaya Ezzeddine, Ali Khreiss et Hussein Jachi, et au cours de laquelle elle a affirmé que son ministère « s'efforce, dans la mesure de ses moyens, d'apporter son soutien et son aide aux groupes les plus touchés » dans le Sud.

Les pertes économiques causées par les attaques israéliennes contre le Liban ont été estimées à plus de 20 milliards de dollars. Les efforts de reconstruction au Liban-Sud, dans la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth sont au point mort, les États-Unis insistant pour que le Hezbollah remette ses armes avant de lancer les travaux. Dernièrement, Israël avait pris pour cible du matériel de construction au Liban-Sud, notamment des bulldozers, des grues et des réservoirs de carburant.

Soutenir la population du Sud

La ministre s'est ensuite rendue à la Fédération des municipalités de Bint Jbeil et au Centre de développement de la ville, où elle a rencontré le personnel et plusieurs familles bénéficiant du programme « Aman ». Elle a souligné le rôle-clé des centres de développement en tant qu'espaces fournissant des services sociaux et économiques pour les groupes les plus vulnérables. « Aman » est un programme d'aide sociale d'urgence financé par la Banque mondiale et lancé en 2022, qui a permis d'effectuer des transferts mensuels d'argent liquide aux familles les plus démunies du pays.

La visite s'est terminée à Jabal al-Botm, où Mme Sayed a présidé à la réouverture du Centre des affaires sociales après sa réhabilitation, en présence de moukhtars et de notables locaux. Dans son discours, elle a réaffirmé que le ministère et l'État « restent déterminés à soutenir la population du Sud », soulignant que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam considère « la reconstruction comme une priorité nationale et un engagement ferme en faveur du développement ».