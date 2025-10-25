Une nouvelle clinique mobile à Khiam

Lors d’une cérémonie organisée dans la ville de Khiam, l’association Amel International, en partenariat avec la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul-secteur Est), a inauguré une nouvelle clinique mobile qui sillonnera les villages et localités aux alentours de Khiam. Son objectif : fournir des soins de santé et un soutien psychologique, renforcer la résilience communautaire et poursuivre la mission humanitaire de Amel, fidèle à son engagement de toujours aller vers l’humain, où qu’il soit.

Le lancement de cette clinique mobile, en présence de personnalités sociales, militaires et locales, porte un message à la fois humanitaire, sanitaire et de développement. Il reflète la détermination des habitants du Sud, de l’association Amel et de la Finul à faire revivre la terre et les gens après chaque guerre. Il réaffirme que la résilience est un acte quotidien, non un simple slogan, et que l’accès aux soins est un droit fondamental, non un privilège. Depuis 1980, les cliniques mobiles de Amel figurent parmi les solutions les plus innovantes pour garantir ce droit à la santé à toute personne au Liban. Aujourd’hui, les cliniques mobiles de Amel sont réparties dans tout le pays : de Tyr, Marjeyoun et Khiam au Sud, à Beyrouth et à la Békaa centrale et nord, réalisant des dizaines de milliers d’interventions chaque année.

Dans son discours, Kamel Mohanna, président de Amel, a souligné que Khiam est un symbole de sacrifice et de résistance, qui incarne à la fois la douleur du Sud et la fierté du Liban. « Cette clinique n’est pas un simple projet médical, mais un message humanitaire mobile qui reconnecte l’être humain à son droit à la santé et à la dignité. Elle s’inscrit dans la continuité du parcours de Amel depuis cinquante ans. » Il a salué les forces de la Finul, affirmant qu’elles « se tiennent aux côtés des habitants du Sud depuis des décennies ».

De son côté, le général Ricardo Esteban Cabrejos, commandant du secteur Est de la Finul, a déclaré que « notre présence dans le Sud ne vise pas seulement à protéger les frontières, mais à servir les populations, à bâtir des ponts de confiance et d’espoir. Cette clinique mobile que nous lançons aujourd’hui reflète l’esprit de coopération entre les Nations unies et la société civile libanaise, pour un avenir plus sain et plus paisible pour tous ».