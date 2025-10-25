Un rendez-vous rétro et tendance

Les amateurs de mode rétro, de mobilier d’époque et de trésors oubliés ont rendez-vous les 6, 7, 8 et 9 novembre au Vintage Collective Market qui se tient au campus des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph, de 11h à 22h.

Installé au cœur de Beyrouth, ce marché promet un véritable voyage dans le temps. Il réunit plus de 50 exposants passionnés par l’univers du vintage. Entre vêtements et accessoires des années 20, vinyles, appareils photo et meubles anciens, objets du quotidien aux allures rétro, les visiteurs pourront chiner, échanger et découvrir des pièces uniques.

Pour sa troisième édition, le Vintage Collective Market veut surtout offrir une alternative à la consommation de masse, en mettant en avant la seconde main, la durabilité et le style intemporel du vintage. Pour beaucoup, chiner est devenu une manière de consommer autrement.