Le premier procès en France lié au génocide des Yazidis en Syrie s'ouvrira en mars

Le jihadiste français Sabri Essid, présumé mort en Syrie, sera jugé par défaut du 16 au 20 mars 2026 à Paris, pour génocide et crimes contre l'humanité au préjudice de la minorité religieuse yazidie, le premier procès en France lié à ce drame, a appris l'AFP vendredi de source judiciaire.

Deux juges d'instruction du pôle crimes contre l'humanité du tribunal de Paris avaient ordonné en octobre 2024 que cet homme né en 1984 à Toulouse (sud-ouest de la France) soit jugé pour génocide, crimes contre l'humanité et complicité de ces crimes commis en Syrie entre août 2014 et courant 2016, au préjudice notamment de quatre femmes yazidies et de leurs sept enfants.

Les investigations ont révélé que Sabri Essid « a acheté plusieurs captives yazidies » avec leurs enfants à des membres de l'organisation État islamique (EI), notamment en vue, s'agissant des femmes, « d'en disposer sexuellement », soulignaient les magistrates dans leur ordonnance de mise en accusation, que l'AFP a pu consulter.

Les Yazidies, privées d'eau, de nourriture, de soins et de liberté comme leurs enfants, ont raconté « les viols répétés » commis avec « violence et brutalité » par Sabri Essid qui les traitait « comme une marchandise sexuelle ».

Sabri Essid est présumé mort depuis 2018. Aucune preuve officielle de son décès n'ayant été apportée, la justice française reste compétente pour le juger par défaut.

« Ce premier procès en France portant sur le génocide des Yazidis était très attendu par mes clientes, qui ont subi l'horreur aux mains de Daesh. Elle se sont tournées vers la justice française en espérant que leurs voix seraient entendues, et que justice leur soit rendue », a déclaré à l'AFP Me Clémence Bectarte, côté parties civiles.

Les Yazidis, une minorité kurdophone adepte d'une religion pré-islamique, présente dans le nord de l'Irak et de la Syrie, ont été victimes d'exactions dans les zones contrôlées par les jihadistes de l'EI, telles que des viols, des enlèvements, de l'esclavage et des traitements inhumains.