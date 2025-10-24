Un adolescent palestinien tué par l’armée israélienne à Naplouse

Un jeune homme palestinien de 18 ans a été tué vendredi par l’armée israélienne à Naplouse, alors qu’Amnesty International a indiqué dans un rapport avoir recensé 860 attaques de colons en Cisjordanie occupée en 2025.

La victime, nommée Mohammad Abou Hanine, a succombé vendredi à ses blessures subies lors d’un raid de l’armée israélienne dans le camp d’Askar, à Naplouse, dernier épisode en date des violences visant les Palestiniens en Cisjordanie occupée, a rapporté l’agence Wafa.

Dans la même région, les forces israéliennes ont également pris d'assaut ce vendredi la localité de Beita, au sud de Naplouse, en Cisjordanie occupée, ajoute Al Jazeera.

La semaine dernière, un enfant de 10 ans, Mohammad al-Hallak, avait été tué par balles par des soldats israéliens alors qu'il jouait au football à al-Rihiya, près d'Hébron, ajoute le média panarabe.

Ces nouvelles attaques israéliennes meurtrières dans le territoire occupé, soumis par des opérations militaires israéliennes quasi quotidiennes, surviennent alors que l’ONG de défense des droits humains Amnesty International a publié un rapport dans lequel elle indique avoir recensé pas moins de 860 attaques violentes menées par des colons israéliens en Cisjordanie occupée au cours de l’année 2025.

D’après un décompte des Nations unies, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est.