La femme du dirigeant palestinien détenu Marwan Barghouthi demande à Trump de pousser à sa libération

L'épouse de Marwan Barghouti, célèbre dirigeant palestinien écroué en Israël depuis 2002, a appelé le président américain Donald Trump à aider à sa libération, dans un communiqué.

« Monsieur le Président, un véritable partenaire vous attend — quelqu'un qui peut aider à réaliser le rêve que nous partageons d'une paix juste et durable dans la région », écrit Fadwa Barghouti.

« Pour la liberté du peuple palestinien et la paix (...) aidez à libérer Marwan Barghouthi », ajoute celle dont le mari, condamné à la perpétuité pour son rôle dans la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000, est régulièrement cité comme un possible successeur du président palestinien Mahmoud Abbas.

Le 9 octobre, Israël avait indiqué qu'il n'était pas question de libérer ce détenu dans le cadre de l'échange entre otages retenus à Gaza et prisonniers palestiniens prévu par l'accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien.

Dans une interview publiée par le TIME jeudi, le président américain affirme pour sa part qu'il « prendra une décision » quant à savoir si Israël doit libérer M. Barghouti.

Interrogé sur ce point vendredi lors d'un point presse dans le sud-ouest d'Israël, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a répondu n'avoir rien de nouveau à dire sur le sujet.