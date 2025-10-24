Menu
Dernières Infos - Palestine

La femme du dirigeant palestinien détenu Marwan Barghouthi demande à Trump de pousser à sa libération


AFP / le 24 octobre 2025 à 15h08

Des hommes passent devant une section de la barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie sur laquelle est peint un portrait du leader palestinien incarcéré par l’État hébreu Marwan Barghouti, le 6 novembre 2023, à Bethléem. Photo Hazem Bader/AFP

L'épouse de Marwan Barghouti, célèbre dirigeant palestinien écroué en Israël depuis 2002, a appelé le président américain Donald Trump à aider à sa libération, dans un communiqué.

« Monsieur le Président, un véritable partenaire vous attend — quelqu'un qui peut aider à réaliser le rêve que nous partageons d'une paix juste et durable dans la région », écrit Fadwa Barghouti.

« Pour la liberté du peuple palestinien et la paix (...) aidez à libérer Marwan Barghouthi », ajoute celle dont le mari, condamné à la perpétuité pour son rôle dans la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000, est régulièrement cité comme un possible successeur du président palestinien Mahmoud Abbas. 

Marwan Barghouti, le « Mandela » palestinien que l'État hébreu refuse de libérer

Le 9 octobre, Israël avait indiqué qu'il n'était pas question de libérer ce détenu dans le cadre de l'échange entre otages retenus à Gaza et prisonniers palestiniens prévu par l'accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien. 

Dans une interview publiée par le TIME jeudi, le président américain affirme pour sa part qu'il « prendra une décision » quant à savoir si Israël doit libérer M. Barghouti.

Interrogé sur ce point vendredi lors d'un point presse dans le sud-ouest d'Israël, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a répondu n'avoir rien de nouveau à dire sur le sujet. 

