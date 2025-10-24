Menu
L'économie ralentit, la banque centrale abaisse son taux directeur


AFP / le 24 octobre 2025 à 14h12

Une ambulance est garée devant un immeuble résidentiel endommagé à la suite d’une attaque de drone à Krasnogorsk, dans la région de Moscou, le 24 octobre 2025. Photo Olesya Kurpyayeva/ AFP

La Banque centrale de Russie (BCR) a abaissé vendredi son taux directeur, à 16,5%, à l'heure où la croissance russe est proche de zéro, dans une économie qui subit les conséquences de l'offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.

La BCR a également indiqué que l'inflation resterait élevée plus longtemps que prévu dans le pays et que la croissance du produit intérieur brut (PIB) serait plus faible, suggérant que l'économie russe marque le pas après deux années d'expansion rapide alimentée par les dépenses militaires.

