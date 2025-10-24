Frappe de drone israélien dans le caza de Nabatiyé : un mort et un blessé | Direct

Israël aurait déposé 1 734 plaintes pour violations du cessez-le-feu par le Hezbollah au Liban
Une source sécuritaire israélienne a indiqué à Sky News Arabia qu’Israël avait adressé 1 734 plaintes au mécanisme de surveillance concernant des violations de l’accord de cessez-le-feu attribuées au Hezbollah depuis le 27 novembre 2024.
Cette même source a précisé que l’armée libanaise a été chargée de traiter « 840 plaintes déposées par Israël auprès de ce comité », supervisé par les États-Unis et la France et auquel participe la Finul.
En avril, les autorités libanaises avaient accusé Israël d’avoir commis « plus de 1 500 violations » de ce même cessez-le-feu, sans publier d’estimations officielles plus récentes.
Des mouvements palestiniens d'accord pour la gestion de Gaza par un comité indépendant de technocrates
Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord, dans un communiqué commun, pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre et parrainé par Donald Trump, rapporte l'AFP.
Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un « comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants technocrates (...) chargé de gérer les affaires de la vie et les services essentiels ».
Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à « revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien ». Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP.
Un véhicule visé par une frappe de drone israélien au Liban-Sud
Un drone israélien a mené une frappe contre une voiture circulant entre Zawtar el-Gharbiyé et Qaaqaaiyet el-Jisr, dans le caza de Nabatiyé, a rapporté notre correspondant au Liban-Sud.
Selon ses informations, cette attaque a fait au moins un mort et un blessé. La personne tuée avait déjà été blessée lors de la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah.
Un adolescent palestinien tué par l’armée israélienne à Naplouse, alors qu’Amnesty International recense 860 attaques de colons en Cisjordanie occupée en 2025
Un jeune Palestinien de 18 ans, Mohammad Abou Hanine, est décédé des suites de ses blessures lors d’un raid de l’armée israélienne dans le camp d’Askar, à Naplouse, dernier épisode en date des violences visant les civils en Cisjordanie occupée, rapporte l’agence Wafa.
Dans la même région, les forces israéliennes ont également pris d’assaut la localité de Beita, au sud de Naplouse, selon Al-Jazeera.
L’ONG de défense des droits humains Amnesty International a recensé, dans un rapport, au moins 860 attaques violentes menées par des colons israéliens en Cisjordanie occupée au cours de l’année 2025.
Selon un décompte des Nations unies, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est.
Deux nouvelles attaques israéliennes au Liban-Sud
Un drone israélien a largué une bombe assourdissante sur la zone de Wadi al-Asafir, en périphérie de Khiam (caza de Marjeyoun).
Par ailleurs, des soldats israéliens ont mené dans la même zone une opération de ratissage avec des armes automatiques, après s’y être introduit depuis leur position située sur la colline occupée de Hamames, au sud du Khiam.
Washington nomme un diplomate de carrière pour surveiller le cessez-le-feu à Gaza
Les États-Unis ont nommé vendredi Steve Fagin, un diplomate américain chevronné comme responsable civil du Centre de coordination militaro-civile (CCMC), organisme chargé de surveiller le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, rapporte l’AFP.
Le CCMC doit notamment détecter toute violation de l’accord et superviser la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza dévastée par la guerre.
M. Fagin occupe depuis 2022 le poste d'ambassadeur américain au Yémen, un poste pour lequel il est principalement basé en Arabie saoudite, et a été jusqu’à récemment le principal diplomate américain à Bagdad.
Frappe israélienne à Toul : l’armée israélienne dit avoir éliminé « le responsable logistique du commandement du front sud du Hezbollah »
La frappe de drone israélienne à Toul (Nabatiyé) plus tôt dans la journée a tué le « responsable logistique du commandement du front sud du Hezbollah », Abbas Hassan Karaki, a écrit sur X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee. « Abbas Karaki avait récemment dirigé et supervisé les opérations de reconstruction des capacités militaires du Hezbollah, participant aux tentatives de rétablissement d’infrastructures terroristes au sud du Litani », poursuit le message.
Selon l’armée israélienne, il occupait également « le poste de responsable de la reconstruction de la force militaire du Hezbollah, et gérait les opérations de transport et de stockage d’armes dans le sud du Liban. »
Le Hezbollah a annoncé que les funérailles de son combattant se tiendront samedi dans le village de Harouf (à l'ouest de Nabatiyé), à 16h.
La femme du dirigeant palestinien détenu Marwan Barghouthi demande à Trump de pousser à sa libération
L'épouse de Marwan Barghouti, célèbre dirigeant palestinien écroué en Israël depuis 2002, a appelé le président américain Donald Trump à aider à sa libération, dans un communiqué.
« Monsieur le Président, un véritable partenaire vous attend — quelqu'un qui peut aider à réaliser le rêve que nous partageons d'une paix juste et durable dans la région », écrit Fadwa Barghouti, rapporte l'AFP. « Pour la liberté du peuple palestinien et la paix (...) aidez à libérer Marwan Barghouthi », ajoute celle dont le mari, condamné à la perpétuité pour son rôle dans la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000, est régulièrement cité comme un possible successeur du président palestinien Mahmoud Abbas.
Rubio affirme que davantage de pays sont prêts à reconnaître Israël
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que davantage de pays étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël, mais que cette décision dépendrait d'un accord régional plus large.
Une fin durable de la guerre à Gaza encouragerait davantage de pays à rejoindre les accords d'Abraham, en vertu desquels les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël depuis 2020, a estimé M. Rubio à l'issue d'une visite du nouveau Centre de coordination militaro-civile (CCMC) dont le but est de coordonner diverses opérations liées au cessez-le-feu dans la bande de Gaza, rapporte l’AFP. « De nombreux pays souhaitent rejoindre » ces accords, a-t-il déclaré.
Rubio doute qu'Israël annexe la Cisjordanie : « ça menacerait tout ce processus » de paix, a-t-il affirmé
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a assuré, lors d'un déplacement en Israël, douter qu'Israël annexe la Cisjordanie occupée, minimisant le vote de la Knesset cette semaine pour faire avancer deux propositions de loi.
« Il suffit de dire que nous ne pensons pas que cela va arriver », a-t-il affirmé lors d'un point presse depuis le Centre de coordination militaro-civile (CCMC), organisme de surveillance de la trêve, sous supervision américaine. Selon lui, « d'un point de vue législatif, rien n'est en place pour que cela puisse arriver. Mais ça menacerait également tout ce processus » visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par l’AFP.
Liban-Sud : des projets de reconstruction et de développement bientôt lancés, promet Hanine Sayed depuis Tyr
Lors de sa tournée à Tyr au Liban-Sud, la ministre des Affaires sociales Hanine Sayed a déclaré qu’« une stratégie globale de reconstruction et de relance est en préparation ».
Elle a également indiqué ce chantier comprend « des projets prêts à être exécutés dans les zones sinistrées, notamment celui financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars, actuellement dans sa phase préparatoire finale, ainsi qu’un projet agricole mené par le Conseil du développement et de la reconstruction ».
Liban-Sud : une maison déjà détruite de Meis el-Jabal frappée par un missile de l'armée israélienne
Outre la frappe mortelle sur Toul, l'armée israélienne a mené plusieurs autres attaques sur le Liban-Sud. Un drone de l'armée israélienne a largué une bombe sonore sur Dhaïra, dans le caza de Tyr, tandis qu'un autre engin du même type a tiré un missile sur une maison déjà détruite de l'est de Meis el-Jabal, dans le caza de Marjeyoun. Ces frappes n'ont pas fait de blessés, selon les informations de notre correspondant.
Israël devra se sentir « à l'aise » avec les participants à la force internationale à Gaza, déclare Rubio
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré à Kiryat Gat (sud-ouest d'Israël) que les Israéliens devront se sentir « à l'aise » avec les membres de la force internationale qui doit être créée pour surveiller le cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza en vigueur depuis le 10 octobre.
« Il y a de nombreux pays qui ont proposé de le faire (...), il faudra que ce soient des personnes ou des pays avec lesquels Israël se sente à l'aise », a dit M. Rubio depuis le Centre de coordination militaro-civile (CCMC), organisme de surveillance de la trêve, sous supervision américaine, rapporte l'AFP.
Les phases ultérieures du plan Trump prévoient un nouveau retrait israélien au sein de l'enclave, le désarmement du Hamas, le déploiement d'une force de sécurité internationale ainsi que la reconstruction du territoire.
Raggi depuis Naqoura : L'étendue des dégâts renforce notre détermination concernant le monopole des armes
Lors de sa visite à Naqoura, au siège de la Force intérimaire de l'ONU au Liban-Sud, le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, a déclaré que « l'étendue des dégâts renforce notre détermination à libérer nos terres et récupérer le monopole des armes et le pouvoir de décision concernant la guerre et la paix ».
Liban-Sud : le bilan de deux morts et deux blessés à Toul confirmé par une source médicale
Une source médicale a confirmé à notre correspondant dans le Sud que deux personnes ont été tuées dans la frappe israélienne de drone sur Toul (Nabatiyé) : le conducteur du véhicule ciblé, Hussein el-Abed Hamdane, qui avait été blessé dans l'attaque des bipeurs du Hezbollah en septembre 2024, et une femme identifiée comme Hiba Choucair. Deux autres personnes ont été blessées, selon cette source.
Par ailleurs, des drones israéliens continuent de survoler plusieurs villages de la région de Zahrani et Saïda.
Selon les informations de notre correspondant, deux personnes ont été tuées dans la frappe israélienne sur Toul, le conducteur de la voiture et une femme.
Liban-Sud : un mort dans la frappe israélienne de drone à Toul
Le conducteur de la voiture visée par une frappe israélienne de drone dans la localité de Toul, dans le caza de Nabatiyé, a été tué, rapporte notre correspondant. Des témoins sur place ont fait état de deux personnes à bord du véhicule ciblé, sans que cette information ne puisse encore être confirmée, en raison de l'incendie toujours en cours.
Liban-Sud : nouvelle frappe israélienne de drone, une voiture ciblée près de Nabatiyé
L’armée israélienne a mené une frappe de drone visant une voiture en circulation dans la localité de Toul, dans le caza de Nabatiyé, rapporte notre correspondant au Liban-Sud. Le conducteur a été blessé dans le tir et des passants ont tenté de l'extirper du véhicule en flammes.
Raggi à Naqoura, après tournée en hélicoptère au Liban-Sud
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi est arrivé au QG de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) à Naqoura, au Liban-Sud. Il a effectué dans la matinée une tournée en hélicoptère de la force onusienne au-dessus des villages frontaliers et le long de la ligne bleue, selon son bureau de presse.
Fausse alerte dans les localités proches de la bande de Gaza
Après le déclenchement de sirènes d'alarme dans des localités proches de la bande de Gaza, l'armée israélienne a souligné qu'elles avaient retenti en raison d'une « erreur d'identification ».
Liban-Sud : la municipalité d'Arabsalim condamne la « machine de guerre » israélienne après la frappe mortelle de jeudi
Cette frappe intervient au lendemain d'un bombardement israélien meurtrier sur Arabsalim, dans la région de l’Iqlim al-Touffah (caza de Nabatiyé), qui a fait deux morts et trois blessés.
Dans un communiqué, la municipalité d’Arabsalim a fermement condamné vendredi matin cette « attaque terroriste et lâche », affirmant que ces crimes répétés contre les habitants du Sud « ne feront que renforcer leur détermination et leur attachement à la voie de la résistance face à la machine de guerre israélienne, qui ne distingue ni les hommes ni les pierres ». La municipalité a également présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à l’ensemble des habitants de la localité.
Peu après la frappe, l’armée de l’État hébreu avait annoncé avoir visé « un dépôt d’armes du Hezbollah » dans la région de Nabatiyé. Jeudi, l'armée israélienne avait également bombardé les hauteurs de Chemstar, dans la Békaa.
Liban-Sud : un drone de l’armée israélienne bombarde un bulldozer à Khiam
Tôt dans la matinée, un drone de l’armée israélienne a tiré deux missiles sur une pelleteuse dans la localité de Khiam, dans le caza de Marjeyoun, provoquant un incendie de l’engin, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Ce tir n'a pas fait de victimes, selon les informations disponibles.
Rubio en Israël, « confiant » pour le maintien de la trêve à Gaza, Washington met en garde contre une annexion de la Cisjordanie
Donald Trump a averti qu'Israël perdrait le soutien américain en cas d'annexion de la Cisjordanie, dans un entretien publié hier jeudi au moment où son secrétaire d'Etat Marco Rubio, en visite à Jérusalem, se disait « confiant » dans le maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
« Israël perdrait tout le soutien des Etats-Unis si cela se produisait », a déclaré le président américain dans une interview accordée au magazine Time le 15 octobre. Au lendemain du vote au parlement israélien en faveur de l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne sur ce territoire palestinien occupé, Donald Trump a confirmé sa position. « Ne vous inquiétez pas à propos de la Cisjordanie », a déclaré le président américain en réponse à la question d'une journaliste qui lui demandait s'il considérait ce vote comme un acte de défiance envers ses tentatives de parvenir à la paix dans la région.
Avant de quitter Washington mercredi, M. Rubio avait estimé qu'un tel projet, soutenu par l'extrême droite israélienne, « menacerait » le cessez-le-feu à Gaza et serait « contre-productif ». Après avoir rencontré hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le secrétaire d'Etat s'est toutefois dit « confiant et positif » sur le maintien de la trêve.
Plus de détails ici.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et au Moyen-Orient. Nous couvrirons dans ce direct les développements à Gaza, où le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur il y a deux semaines, au Liban-Sud, frappé sans relâche par l'armée israélienne et dans d'autres pays de la région, comme l'Iran et la Syrie.
