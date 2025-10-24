Frappe de drone israélien dans le caza de Nabatiyé : un mort et un blessé | Direct

Rubio, depuis Jérusalem, se dit « positif » sur le maintien de la trêve à Gaza.

Après le bombardement qui a fait deux morts jeudi à Arabsalim, au Liban-Sud, le village dénonce la « machine de mort » israélienne.

Des sirènes d'alerte ont été déclenchées par erreur, à deux reprises dans les localités israéliennes proches de la bande de Gaza, selon l'armée.