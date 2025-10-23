Menu
Dernières Infos - Israël

Proposition de loi sur l'annexion de la Cisjordanie, une « provocation » de l'opposition, dénonce le bureau de Netanyahu


AFP / le 23 octobre 2025 à 17h01

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre le vice-président américain JD Vance à Jérusalem, le 22 octobre 2025. Photo Nathan HOWARD / POOL / AFP.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné jeudi le vote sur deux propositions de loi d'annexion de la Cisjordanie intervenu durant la visite du vice-président américain JD Vance en Israël, le qualifiant de « provocation délibérée » de l'opposition.

« Le vote de la Knesset sur l'annexion était une provocation politique délibérée de l'opposition, destinée à semer la discorde pendant la visite du vice-président JD Vance en Israël », affirme le bureau de M. Netanyahu dans un communiqué.

Plus tôt jeudi, M. Vance avait estimé que cette initiative constituait une « insulte » et l'avait qualifiée de « manœuvre politique stupide ».

