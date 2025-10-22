Décès du juge Bourkan Saad : le CSM salue un « modèle d’intégrité »
le 22 octobre 2025 à 20h27
Le juge Bourkan Saad. Photo non datée circulant sur les réseaux sociaux.
Le juge Bourkan Saad, qui a notamment présidé l’Inspection judiciaire, est décédé mardi à l’âge de 71 ans. À l’occasion de son inhumation mercredi, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a salué « un modèle d’intégrité », mettant en avant « sa sérénité réfléchie, sa profondeur d’esprit, sa rigueur méthodique et son attachement constant à l’institution judiciaire ».
« Le juge Saad fut un modèle d’intégrité et de fidélité à son serment, pleinement conscient des devoirs qu’impose la mission du juge », écrit le bureau de presse du CMS dans un communiqué.
Le CSM rappelle que Bourkan Saad a occupé de nombreux postes au sein de la justice libanaise : conseiller à la Cour d’appel du Mont-Liban, président et conseiller à la Cour d’appel de Beyrouth, procureur général au Mont-Liban, conseiller puis président de chambre à la Cour de cassation. Il a également siégé au Conseil judiciaire et fut président de l’Inspection judiciaire, devenant membre de droit du CSM.
Le communiqué présente « les condoléances les plus sincères à la famille du défunt, à sa fille, la juge Dina Saad, ainsi qu’à l’ensemble des juges du Liban ».
