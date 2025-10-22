JD Vance dit que l'accord pour Gaza pourrait permettre à Israël d'autres alliances au Moyen-Orient

Le vice-président américain, JD Vance, a affirmé mercredi depuis Jérusalem que l'accord de cessez-le-feu à Gaza représentait "une opportunité" pour Israël de renforcer ses liens avec des pays du Moyen-Orient.

"Je pense que cet accord concernant Gaza", qui a débouché sur un cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, "est un élément essentiel"" pour étendre les Accords d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et certains pays arabes en 2020, a déclaré JD Vance. Cela pourrait permettre, selon lui, "une structure d'alliance au Moyen-Orient qui perdure, qui résiste, et qui permet aux bonnes personnes de cette région, du monde, de prendre les choses en main".