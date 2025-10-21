Fuite de photos de passeports syriens : un ancien responsable de la sécurité de l’ambassade arrêté

La Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) a annoncé mardi l’arrestation d’un ancien responsable du service de protection des ambassades chargé de la protection et de l’escorte de l’ambassade syrienne à Beyrouth, une unité dépendant des FSI, après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos de passeports d’une délégation diplomatique syrienne arrivée au Liban le 17 septembre 2025.

Les autres agents impliqués et un civil ont été libérés « sous caution d'élection de domicile », tandis que « des mesures disciplinaires strictes ont été prises à l’encontre des agents impliqués », peut-on lire dans un communiqué des FSI.

L’enquête a établi qu’un agent avait photographié les passeports de la délégation au poste-frontière de Masnaa, en présence de fonctionnaires de l’ambassade, puis les avait transmis à un collègue pour « accélérer le traitement administratif ». Ces documents ont ensuite fuité sur les réseaux sociaux.

Selon les FSI, « le second agent avait à son tour envoyé les photos à son ancien supérieur, récemment transféré dans une autre unité, qui a lui-même transmis les documents à un civil », conduisant ainsi à la propagation publique des informations.