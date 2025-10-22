Le professeur Sami Richa, membre de l’Académie nationale de médecine en France et ancien président de la Société libanaise de psychiatrie, vient de publier à Paris, aux Éditions Complicités, son huitième ouvrage intitulé Une histoire de la Psychiatrie au Liban-De Asfourieh à Fanar : un siècle de médecine psychiatrique au Liban. L’auteur signera son livre le samedi 25 octobre à 15h30 à l’ESA, dans le cadre du festival Beyrouth Livres.

L’ouvrage, préfacé par Catherine Barthélémy, présidente de l’Académie nationale de médecine de France, retrace l’évolution remarquable de la psychiatrie au Liban à travers ses principales institutions : Asfourieh, l’Hôpital de la Croix ou Deir el-Salib, Dar al-Ajaza al-islamiya et l’Hopital al-Fanar. Il met également en lumière plusieurs figures pionnières du domaine, comme Théophile Waldmeier, fondateur de Asfourieh, et le professeur Henry Ayoub, premier psychiatre à l’Hôpital de la Croix, parmi tant d’autres.

Dans son livre, Sami Richa retrace les grandes étapes ayant façonné la psychiatrie libanaise, de la fondation de Asfourieh en 1900 jusqu’aux avancées contemporaines. Il y raconte des épisodes historiques, présente les pionniers de la discipline au Liban, souligne les innovations médicales et analyse les contextes sociaux ayant influencé le développement de cette spécialité.

L’ouvrage s’adresse aux historiens, aux professionnels de la santé mentale et à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la médecine, constituant une référence pour comprendre l’héritage médical et humain et le rôle central de la psychiatrie libanaise au Moyen-Orient.

Sami Richa, membre du Comité consultatif national libanais d’éthique des sciences de la vie et de la santé, préside actuellement le Comité d’éthique de l’Hôtel-Dieu de France. L’an dernier, il a publié, chez le même éditeur, 12 cas cliniques en éthique psychiatrique.

Fondateur et ancien chef du service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu (qu’il a dirigé pendant 12 ans), il est aujourd’hui chef du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. En 2019, il a publié chez François Rabelais Éditeur à Tours Manuel d’éthique en psychiatrie. Il est également fondateur de l’Association francophone pour les malades mentaux (AFMM) et auteur de plusieurs autres ouvrages, dont deux romans en français.