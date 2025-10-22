Qui est Mark Savaya, le nouvel envoyé spécial de Trump en Irak ?

Le président américain Donald Trump avec Mark Savaya, nouvellement nommé envoyé spécial en Irak. Photo Instagram
C’est un nouvel homme d’affaires qui endosse le costume de diplomate dans l’administration Trump. L’Irako-Américain Mark Savaya a été nommé dimanche 19 octobre au poste d’envoyé spécial en Irak par le président américain via son réseau Truth Social.« La profonde compréhension de Mark des relations entre les États-Unis et l’Irak, ainsi que ses connexions dans la région, contribueront à faire avancer les intérêts du peuple américain », a écrit Donald Trump sur sa plateforme. « Je suis profondément honoré et reconnaissant au président (...) Je m’engage à renforcer le partenariat entre les États-Unis et l’Irak sous la direction et la vision du président Trump », a répondu l’intéressé sur Instagram peu après. Mark Savaya rejoint ainsi l’équipe des hommes d’affaires proches et loyaux du milliardaire républicain placés à la pointe de sa...
Bravo pour la communauté syriaque et Chaldéenne, en fin de cycle dernièrement suite aux multiples menaces islamistes de siècle en siècles.
16 h 07, le 22 octobre 2025