Arrestation d’un Palestinien soupçonné de vouloir se faire recruter par le Mossad

La Direction générale de la Sécurité de l’État a annoncé mardi avoir arrêté la veille un ressortissant palestinien soupçonné de communiquer avec Israël et qui suivait la page officielle du Mossad sur Facebook.

« Dans le cadre des missions de la Direction générale de la Sécurité d'État en matière de lutte contre les activités d'espionnage, le 20 octobre 2025, une patrouille de la direction régionale au Sud a arrêté un Palestinien soupçonné de communiquer avec l’ennemi israélien, pour avoir suivi la page officielle du Mossad sur Facebook », indique le communiqué publié sur X. « Les mesures légales requises ont été prises à son encontre sur instruction du juge compétent », ajoute-t-il.

Selon nos informations, l’homme, la trentaine, résidant dans la vieille ville de Saïda, avait « éveillé les soupçons » de la Sécurité de l’État. Il suivait régulièrement le site du Mossad, l’un des principaux services de renseignement israéliens. Non seulement « réagissait-il aux publications », mais il « répondait également sur Messenger, la messagerie instantanée de Facebook », précise une source proche du dossier, sous couvert d’anonymat. « Ce qui a conforté l’institution dans ses soupçons, c’est que l’homme consultait quotidiennement la section recrutement du Mossad, ajoute la source. Il a ensuite effacé tous les messages qu’il avait écrits ».

L’homme, aujourd’hui « soupçonné d’avoir voulu se faire recruter », a été arrêté « sur ordre du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Claude Ghanem », et transféré aux services de renseignements des Forces de sécurité intérieures, où son téléphone sera examiné. « Les messages effacés seront très certainement récupérés afin d’en savoir plus », indique encore la source.

Le Liban et Israël étant officiellement en état de guerre, tout contact avec l’ennemi est passible de prison.

Au cours des derniers mois, les autorités libanaises ont arrêté 32 personnes, reconnues coupables ou suspectées d’avoir transmis des informations à Israël visant à frapper des dirigeants du Hezbollah, avait indiqué un responsable judiciaire à l’AFP. La formation pro-iranienne, affaiblie par la guerre qui s’est achevée en novembre 2024, a notamment perdu son chef et plusieurs de ses principaux commandants militaires, tués lors de frappes israéliennes ciblées.

Avant de lancer une guerre ouverte de deux mois contre le Hezbollah, le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, avait mené en septembre 2024 une attaque inédite aux bipeurs explosifs contre des membres du parti chiite. Selon les autorités libanaises, cette opération avait fait 39 morts et des milliers de blessés, paralysant temporairement le système de communication du groupe.