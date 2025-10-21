Journalistes tués et blessés par Israël : Nassar s'engage à « suivre personnellement » le dossier

Le ministre de la Justice Adel Nassar s'est engagé mardi à « suivre personnellement » le dossier des journalistes tués et blessés au Liban, dans des frappes et tirs israéliens, au cours de la guerre entre le Hezbollah et l'Etat hébreu.

M. Nassar a exprimé cet engagement alors qu'il recevait une délégation de familles de reporters tués ainsi que plusieurs journalistes blessés alors qu'il couvraient la guerre. Le 9 octobre de cette année, le gouvernement libanais avait chargé le ministère de la Justice d'examiner les mesures judiciaires qui pourraient être prises à l’encontre d’Israël suite aux attaques menées contre des journalistes.

Depuis le 8 octobre 2023, début de la guerre ayant opposé Israël au Hezbollah, treize journalistes ont été tués au Liban, dont un après la trêve conclue en novembre dernier. Ces journalistes travaillaient pour des agences de presse internationales, comme Issam Abdallah, photographe de Reuters tué le 13 octobre 2023, ou des médias régionaux ou locaux.

Au cours de la rencontre, les familles et les journalistes ont partagé leurs récits et les souffrances physiques, psychologiques et financières qu’ils ont endurées en raison des attaques israéliennes lors de la couverture du conflit.

« Faire avancer les enquêtes »

Adel Nassar a de son côté souligné « l’importance du travail journalistique et son rôle national », réaffirmant que « l’État libanais reconnaît les sacrifices des journalistes qui ont rapporté la vérité avec courage et responsabilité ». Il s’est engagé à « suivre personnellement le dossier et à examiner les procédures légales susceptibles de faire avancer les enquêtes », tout en assurant « la poursuite du dialogue avec les familles afin de garantir des progrès concrets dans leurs affaires ».

Les journalistes, les familles et les organisations présentes ont remercié le ministre pour « son accueil positif et la tenue de cette rencontre, qu’ils ont qualifiée de première du genre entre les victimes et les responsables officiels concernés », espérant qu’il « portera leur cause et contribuera à rendre justice en poursuivant les responsables des attaques contre les journalistes ».

Deux ans après le tir d'obus israélien ayant tué Issam Abdallah et blessé ses collègues, à Alma el-Chaab, le rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Morris Tidball-Binz, avait réclamé justice et estimé qu'il s'agissait d'un « crime de guerre. »

En mars 2024, le gouvernement libanais de Nagib Mikati avait annoncé sa décision d'accorder à la Cour pénale internationale (CPI) la compétence pour juger les crimes commis sur le territoire libanais depuis le 7 octobre 2023, avant de revenir sur cette décision un mois plus tard.