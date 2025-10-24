Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Focus

Manque de moyens et batailles internes : le parcours du combattant des athlètes du Liban

Une stratégie sportive nationale devrait être lancée dans les prochains mois.

L'OLJ / Par Lisa GOURSAUD, le 24 octobre 2025 à 00h00

Manque de moyens et batailles internes : le parcours du combattant des athlètes du Liban

Ray Bassil concourant sous le drapeau du Qatar lors d'une compétition en septembre 2025 au Maroc. Photo transmise par l'athlète

Ray Bassil n’est plus libanaise. Championne du monde – et d’Asie – de fosse olympique et du tir au plateau, ayant porté haut les couleurs du Liban durant 22 ans et lors de quatre Jeux olympiques, l’originaire du village de Dlebta, dans le Kesrouan, a changé en août dernier de passeport : la voilà désormais qatarie. L’émirat du Golfe soutient des athlètes en vue de leur participation sous son drapeau aux JO de Los Angeles en 2028, et « le développement sportif y est de très haut niveau », explique la trentenaire, qui se voit ainsi progresser « autant au niveau technique, physique que mental ».Mais l’offre qatarie n’aurait peut-être jamais vu le jour si la tireuse avait obtenu ce dont elle avait besoin pour poursuivre sa carrière sous l’étendard libanais : un soutien financier pour les entraînements, les équipements, des infrastructures...
Ray Bassil n’est plus libanaise. Championne du monde – et d’Asie – de fosse olympique et du tir au plateau, ayant porté haut les couleurs du Liban durant 22 ans et lors de quatre Jeux olympiques, l’originaire du village de Dlebta, dans le Kesrouan, a changé en août dernier de passeport : la voilà désormais qatarie. L’émirat du Golfe soutient des athlètes en vue de leur participation sous son drapeau aux JO de Los Angeles en 2028, et « le développement sportif y est de très haut niveau », explique la trentenaire, qui se voit ainsi progresser « autant au niveau technique, physique que mental ».Mais l’offre qatarie n’aurait peut-être jamais vu le jour si la tireuse avait obtenu ce dont elle avait besoin pour poursuivre sa carrière sous l’étendard libanais : un soutien financier pour les entraînements, les...
commentaires (1)

J'ai moi-meme changé de nationalité en 2020 pour representer le saut d'obstacle en equitation en passant sous drapeau Grec, étant donné la situation lamentable de notre federation nationale a l époque. K Fares

Audi Line

08 h 00, le 24 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (1)

  • J'ai moi-meme changé de nationalité en 2020 pour representer le saut d'obstacle en equitation en passant sous drapeau Grec, étant donné la situation lamentable de notre federation nationale a l époque. K Fares

    Audi Line

    08 h 00, le 24 octobre 2025

Retour en haut