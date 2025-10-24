Manque de moyens et batailles internes : le parcours du combattant des athlètes du Liban

Ray Bassil n’est plus libanaise. Championne du monde – et d’Asie – de fosse olympique et du tir au plateau, ayant porté haut les couleurs du Liban durant 22 ans et lors de quatre Jeux olympiques, l’originaire du village de Dlebta, dans le Kesrouan, a changé en août dernier de passeport : la voilà désormais qatarie. L’émirat du Golfe soutient des athlètes en vue de leur participation sous son drapeau aux JO de Los Angeles en 2028, et « le développement sportif y est de très haut niveau », explique la trentenaire, qui se voit ainsi progresser « autant au niveau technique, physique que mental ».Mais l’offre qatarie n’aurait peut-être jamais vu le jour si la tireuse avait obtenu ce dont elle avait besoin pour poursuivre sa carrière sous l’étendard libanais : un soutien financier pour les entraînements, les...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte