Witkoff et Vance attendus en Israël dans le cadre des négociations sur la deuxième phase du plan Trump pour Gaza | Direct

Vance et Witkoff attendus en Israël pour évoquer les « prochaines étapes » du plan Trump pour Gaza

L'émissaire américain Steve Witkoff et le vice-président JD Vance doivent arriver dans la journée en Israël afin de s'entretenir avec les responsables sur les négociations sur les prochaines étapes du plan du président Donald Trump pour Gaza.

Avant son départ, depuis la base aérienne Joint Base Andrews aux Etats-Unis, M. Vance a estimé que le cessez-le-feu à Gaza connaitra probablement des « à-coups » avec des reprises des combats. «Cela va être compliqué. Je veux dire, dans le meilleur des cas – c’est-à-dire si cela débouche réellement sur une paix durable et stable, comme le président et moi l’espérons – il y aura des à-coups », a affirmé le vice-président à la presse. « Le Hamas va tirer sur Israël. Israël devra bien sûr répondre », a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par le Haaretz.

« Quand on parle du Hamas, on parle de quarante cellules différentes. C’est un ensemble fragmenté. Certaines de ces cellules respecteront probablement le cessez-le-feu. Beaucoup d’autres, comme on en a eu la preuve aujourd’hui, ne le feront pas », a poursuivi JD Vance. Et concernant le désarmement du Hamas, il a souligné que les « infrastructures de sécurité nécessaires » n'existent pas encore, notamment pour « confirmer » ce désarmement. « Tant que nous n’aurons pas avancé un peu plus sur cette voie… sur cette mission de paix, sur ce plan de paix en 20 points, nous ne pourrons pas affirmer avec certitude que tout le monde fait ce que nous attendons de lui », a souligné le vice-président.