Witkoff et Vance attendus en Israël dans le cadre des négociations sur la deuxième phase du plan Trump pour Gaza | Direct

Liban-Sud : tirs israéliens à l’aube sur Kfarchouba
À l’aube, au Liban-Sud, où l’armée israélienne poursuit ses violations du cessez-le-feu en vigueur depuis novembre dernier avec le Hezbollah, un tir d’obus d’artillerie a visé les abords de Kfarchouba (caza de Hasbaya), dans le secteur-est, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah. Toujours dans les environs de la localité, des opérations de ratissage israéliennes ont été signalées depuis la position de Samaka sur les hauteurs contestées surplombant le village. Dans le même temps, des avions de chasse israéliens ont également survolé cette région.
Le cessez-le-feu reste en vigueur, affirme Trump, après des frappes israéliennes à Gaza
Le président américain Donald Trump a assuré que le cessez-le-feu à Gaza était toujours en vigueur, après qu'une série de frappes israéliennes a tué au moins 45 personnes dans le territoire palestinien dimanche en réponse, selon Israël, à des attaques du Hamas.
« Oui, il l'est », a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel, lorsqu'on lui a demandé si le cessez-le-feu, qu'il a contribué à négocier, était toujours en vigueur. Il a également suggéré que les dirigeants du Hamas n'étaient pas impliqués dans les violations présumées de la trêve et a plutôt blâmé « certains rebelles au sein du mouvement ». La Défense civile a fait état d'au moins 45 personnes tuées dimanche, dont des civils et un journaliste, au cours de frappes aériennes israéliennes. Quatre hôpitaux à Gaza ont confirmé ce bilan à l'AFP. Ce sont les premières violences de cette ampleur depuis le début de la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre.
➡️ Retrouvez ici plus de détails sur ces frappes.
Entretien téléphonique MBS-Macron sur la situation à Gaza
Le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane, s'est entretenu au téléphone dimanche avec le président français, Emmanuel Macron, sur la situation à Gaza, rapporte l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Les deux dirigeants ont discuté des « efforts déployés pour mettre fin à la guerre et renforcer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. » Ils ont également souligné la nécessité d'apporter des aides humanitaires pour apaiser les « souffrances » du peuple palestinien, et l'importance d'un retrait total de l'armée israélienne de l'enclave. MM. ben Salmane et Macron ont encore évoqué les futures « actions concrètes pour parvenir à une paix juste fondée sur la solution à deux États. »
Vance et Witkoff attendus en Israël pour évoquer les « prochaines étapes » du plan Trump pour Gaza
L'émissaire américain Steve Witkoff et le vice-président JD Vance doivent arriver dans la journée en Israël afin de s'entretenir avec les responsables sur les négociations sur les prochaines étapes du plan du président Donald Trump pour Gaza.
Avant son départ, depuis la base aérienne Joint Base Andrews aux Etats-Unis, M. Vance a estimé que le cessez-le-feu à Gaza connaitra probablement des « à-coups » avec des reprises des combats. «Cela va être compliqué. Je veux dire, dans le meilleur des cas – c’est-à-dire si cela débouche réellement sur une paix durable et stable, comme le président et moi l’espérons – il y aura des à-coups », a affirmé le vice-président à la presse. « Le Hamas va tirer sur Israël. Israël devra bien sûr répondre », a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par le Haaretz.
« Quand on parle du Hamas, on parle de quarante cellules différentes. C’est un ensemble fragmenté. Certaines de ces cellules respecteront probablement le cessez-le-feu. Beaucoup d’autres, comme on en a eu la preuve aujourd’hui, ne le feront pas », a poursuivi JD Vance. Et concernant le désarmement du Hamas, il a souligné que les « infrastructures de sécurité nécessaires » n'existent pas encore, notamment pour « confirmer » ce désarmement. « Tant que nous n’aurons pas avancé un peu plus sur cette voie… sur cette mission de paix, sur ce plan de paix en 20 points, nous ne pourrons pas affirmer avec certitude que tout le monde fait ce que nous attendons de lui », a souligné le vice-président.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient, au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur Gaza, malgré le cessez-le-feu. Nous suivrons également sur ce module en direct la situation au Liban, où l'armée israélienne continue de mener des frappes régulières, et surtout sur le Sud, ainsi qu'en Syrie, en Iran et dans d'autres pays de la région.
Économisez 70% sur votre abonnement !
Offre flash valable jusqu'au vendredi 17 octobre.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.