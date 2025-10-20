Le candidat d'Ankara défait dans les urnes

La République turque de Chypre-Nord (RTCN), reconnue par la seule Turquie, a infligé dimanche un revers à Ankara en élisant Tufan Erhürman qui a largement battu le président sortant soutenu par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le candidat de l'opposition Tufan Erhürman, 55 ans, a remporté la présidentielle de la RTCN avec 62,76% des voix contre 35,81% pour le président sortant Ersin Tatar, selon les résultats annoncés dimanche soir par le Haut conseil électoral chypriote turc. Le taux de participation a été de 64,87%, selon le Haut conseil électoral chypriote turc.

Le chef de l'Etat turc a néanmoins rapidement adressé ses félicitations au vainqueur, disant « espérer que ces élections, qui démontrent une fois de plus la maturité démocratique de la République turque de Chypre du Nord (...) seront bénéfiques pour nos pays et notre région ».

Avocat de profession, né à Nicosie et formé à l'université d'Ankara, Tufan Erhürman souhaite relancer les négociations en vue d'une réunification de Chypre sous un Etat fédéral. « Il n'y a pas de perdant dans cette élection. Nous, le peuple chypriote turc, avons gagné ensemble », a aussitôt affirmé Tufan Erhürman, président du Parti turc républicain (CTP, social-démocrate), soucieux d'apaisement. « J'exercerai mes responsabilités, notamment en matière de politique étrangère, en concertation avec la République de Turquie. Que personne ne s'inquiète », a-t-il assuré, réponse implicite aux inquiétudes d'Ankara de voir un candidat opposé à ses visées politiques l'emporter.

« Défendre les intérêts » de la RTCN

Le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdogan soutenait le président sortant Ersin Tatar qui promeut, comme Ankara, une solution à deux Etats à Chypre. Dans un message sur X, M. Erdogan promet que la Turquie « continuera de défendre les droits et les intérêts souverains de la RTCN ». « En tant que mère-patrie et pays garant, nous continuerons toujours à soutenir la RTCN et les Chypriotes turcs », a également affirmé le vice-président turc Cevdet Yilmaz.

En revanche, l'allié nationaliste du président Erdogan, Devlet Bahçeli, président du MHP, a appelé le Parlement chypriote turc à rejeter le scrutin. « Le Parlement de la RTCN doit se réunir d'urgence, déclarer les résultats du scrutin et le retour à la fédération inacceptables et voter en faveur de l'adhésion à la République de Turquie », a-t-il déclaré selon ses propos rapportés sur X par le vice-président de son parti MHP, Ismail Özdemir.

L'opposition turque au président Erdogan a salué avec enthousiasme la victoire de M. Erhürman, estimant que « le peuple chypriote turc (...) a réagi à l'ingérence extérieure dans la démocratie ». « Espérons que ceux qui, à Ankara, (...) recourent à toutes sortes de propagande pour assurer la victoire de leur candidat et qui font ce soir connaître leur dégoût face aux résultats des élections ont bien compris le message des Chypriotes turcs », a affirmé le leader du principal parti de l'opposition en Turquie Özgür Özel. Le ministère turc des Affaires étrangères a de son côté « espéré » que cette élection « sera bénéfique au peuple chypriote turc et à l'île toute entière ». Il promet, dans un communiqué, que la Turquie « continuera de contribuer aux efforts pour la paix ».

M. Erhürman s'est impliqué dans les négociations en vue de résoudre le différend chypriote sous la présidence de Mehmet Ali Talat entre 2008 et 2010. Il a été Premier ministre de la RTCN de février 2018 à mai 2019. Situé dans la partie nord de Chypre, la RTCN occupe moins d'un tiers de l'île méditerranéenne. Reconnue que par la seule Turquie, elle a proclamé son indépendance le 15 novembre 1983, neuf ans après l'intervention militaire turque de 1974, justifiée par Ankara en réaction à la tentative de rattachement de Chypre à la Grèce par un groupe d'officiers putschistes.