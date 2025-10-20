La Fédération libanaise de yachting plaide pour le renforcement de la coopération méditerranéenne

Le commodore Rabih Salem, président de la Fédération libanaise de yachting, a participé à la réunion du groupe D de World Sailing, qui regroupe les présidents des fédérations des pays de la Méditerranée, et qui s’est tenue dans la capitale grecque Athènes.

L’ordre du jour portait sur les moyens de renforcer le soutien mutuel entre les fédérations méditerranéennes, leur solidarité et l’unité de leurs positions au sein de la fédération internationale de voile (World Sailing). La réunion a également examiné la proposition de modification de plusieurs règlements internationaux.

Lors de la séance d’ouverture, Rabih Salem a prononcé un discours dans lequel il a exprimé ses remerciements à la fédération hellénique de voile pour l’organisation de cette rencontre.

Il a également affirmé publiquement la position du Liban en faveur de l’élection de la candidate française Corinne Migraine, pour trois raisons principales : la proximité du Liban avec la France en tant que pays francophone, le manque de représentation adéquate lors des dernières élections de World Sailing et la nécessité de promouvoir le rôle des femmes dans les postes exécutifs.

Le commodore Salem a en outre encouragé les pays de ce groupe qui ne disposent pas de marins pratiquant la voile à organiser des camps d’entraînement au Liban, notamment lorsque leurs lacs connaissent une baisse du niveau d’eau. Une telle initiative faciliterait le transfert des compétences européennes vers le Liban et offrirait aux jeunes la possibilité d’apprendre et de progresser dans ce sport.