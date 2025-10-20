L’Association libanaise d’études et de formation honore la vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal à Baalbeck

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a visité la région de

Baalbeck-Hermel où elle a été accueillie par le président de l’Association libanaise d’études et de formation, le Dr Rami el-Lakkis. Elle a découvert les activités agricoles de l’association, fruit du soutien initial apporté par la Fondation pour la création de ce centre. La visite a inclus le village agro-industriel, des projets de formation pour les jeunes et les femmes, ainsi que la pépinière agricole.

Ensuite, ils se sont rendus au centre de l’association à Baalbeck-Ras el- Aïn, où une grande cérémonie a été organisée pour honorer la ministre Leila Solh Hamadé pour ses contributions.

Le Dr Rami el-Lakkis a remercié Leila Solh Hamadé pour son soutien, car Baalbeck-Hermel et tout le Liban ont bénéficié de sa confiance. « Mon message aujourd’hui : soyez comme Mme Solh, croyez aux initiatives de la jeunesse, croyez en la patrie dans son ensemble, et continuez à soutenir les gens comme elle l’a toujours fait avec nous », a-t-il déclaré.

L’ancienne ministre a ensuite prononcé un discours dans lequel elle a déclaré : « Nous avons, c’est vrai, fondé, mais c’est toi qui as poursuivi avec succès, en élargissant les centres qui ont accueilli des centaines de jeunes, aujourd’hui devenus des professionnels. Le mérite te revient, à toi d’abord, puis à la Fondation. Ce travail est une leçon : l’initiative apporte l’élan, et le bien ouvre les consciences. »

La visite s’est conclue par une cérémonie au cours de laquelle l’ancienne ministre a reçu une plaque honorifique et une abaya traditionnelle de Baalbeck.