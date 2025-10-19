Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cessez-le-feu

L'armée israélienne annonce la mort de deux soldats à Gaza dimanche

AFP / le 19 octobre 2025 à 20h04

L'armée israélienne a annoncé la mort dimanche de deux soldats dans des combats dans le sud de la bande de Gaza, où elle a mené une série de frappes, accusant le Hamas de violer le cessez-le-feu. 

Le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent-chef Itay Yavetz, 21 ans, "sont tombés lors de combats dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué un communiqué militaire, faisant état des premières victimes israéliennes dans le territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre. 


L'armée israélienne a annoncé la mort dimanche de deux soldats dans des combats dans le sud de la bande de Gaza, où elle a mené une série de frappes, accusant le Hamas de violer le cessez-le-feu. 


Le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent-chef Itay Yavetz, 21 ans, "sont tombés lors de combats dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué un communiqué militaire, faisant état des premières victimes israéliennes dans le territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre. 


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés