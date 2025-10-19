L'armée israélienne annonce la mort de deux soldats à Gaza dimanche

L'armée israélienne a annoncé la mort dimanche de deux soldats dans des combats dans le sud de la bande de Gaza, où elle a mené une série de frappes, accusant le Hamas de violer le cessez-le-feu.

Le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent-chef Itay Yavetz, 21 ans, "sont tombés lors de combats dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué un communiqué militaire, faisant état des premières victimes israéliennes dans le territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.