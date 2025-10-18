Le Centre médical Bellevue distingué pour l’excellence de son expérience patient

Le Centre médical Bellevue (BMC) a décroché l’Initiative d’or (Étoile d’excellence pour l’expérience patient) lors de la sixième édition des prix de la Fédération des hôpitaux arabes (AHF), organisée en partenariat avec le Beryl Institute (États-Unis). Une distinction qui consacre l’engagement du BMC à placer le patient au cœur de sa mission.

Sélectionné parmi 267 hôpitaux de dix pays arabes, le BMC s’est illustré par la qualité de ses soins, son approche humaine et ses initiatives communautaires. Il a obtenu une classification cinq étoiles, ainsi qu’un prix spécial distinctif du conseil d’administration de l’AHF pour ses performances et ses pratiques innovantes.

Lors d’une cérémonie à l’hôpital en présence de représentants du ministère de la Santé, du député Fadi Alamé, président de l’AHF, et d’Alice Yammine Boueiz, sa directrice générale, plusieurs personnalités du corps médical et universitaire ont salué cette réussite.

« Être honorés par ce certificat prestigieux est une forte affirmation que nos valeurs de compassion, d’innovation et d’excellence ne sont pas que des mots, mais bien les fondations sur lesquelles nous bâtissons notre travail chaque jour », a déclaré Nayef Maalouf, directeur général du BMC.

Cette distinction s’ajoute à une série de reconnaissances obtenues par le BMC, dont les certifications du ministère de la Santé, de la Joint Commission International et de Planetree International, consolidant sa position parmi les institutions hospitalières les plus performantes du Liban et du monde arabe.