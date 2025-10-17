Le Hamas « réaffirme son engagement » à mettre en oeuvre le plan de paix, y compris la remise des corps de tous les otages

Le Hamas a réaffirmé vendredi « son engagement » envers la « mise en oeuvre » de l'accord de cessez-le-feu à Gaza négocié avec Israël sous l'égide des Etats-Unis, et s'est à nouveau engagé à « remettre tous les corps restants » des otages.

« Le processus de restitution des corps des prisonniers israéliens pourrait prendre un certain temps, car certains de ces corps ont été enterrés dans des tunnels détruits par l'occupation (israélienne, ndlr), tandis que d'autres restent sous les décombres de bâtiments qu'elle a bombardés et démolis », a précisé le mouvement islamiste palestinien sur Telegram.

Israël accuse le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait un retour de tous les otages, vivants et morts, avant lundi matin.