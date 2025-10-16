Le bloc parlementaire du Hezbollah a estimé, dans un communiqué publié jeudi, que les restrictions imposées par la Banque du Liban (BDL) sur les biens de citoyens visés par les sanctions américaines constituent « un excès de pouvoir et un abus de pouvoir », entraînant le pays dans des « tensions inutiles ».

« Les mesures prises par la Commission spéciale d’enquête (de la BDL) pour imposer des restrictions sur les biens de certains Libanais figurant sur les listes de sanctions américaines, ainsi que les actions visant des associations caritatives et des individus actifs dans l’aide humanitaire aux villages dévastés et touchés, alors qu’ils ne figurent pas sur ces listes, constituent un excès de pouvoir et un abus de pouvoir », indique le communiqué publié après la réunion hebdomadaire du bloc, présidée par le député Mohammad Raad.

Le groupe du parti chiite ajoute que cette approche constitue « une dérive dangereuse et sans précédent, ciblant un large segment de citoyens libanais, sans aucune base légale autre que la conformité aux exigences américaines et les tentatives de les apaiser ». Il met en garde contre « les dangers de la poursuite de cette politique », et appelle le gouverneur de la BDL à « rectifier immédiatement cette erreur et à revenir sur cette décision injuste, qui menace la stabilité économique et sociale, plonge le pays dans des tensions inutiles et ternit l’image de l’administration, ainsi que ses soi-disant slogans souverainistes ».

Le Liban subit des pressions des États-Unis pour limiter le financement du Hezbollah, désigné comme groupe terroriste par Washington. Une délégation du Trésor américain a récemment rencontré des responsables de la Banque centrale, des banques commerciales et plusieurs fonctionnaires pour suivre la mise en œuvre des mesures de lutte contre le financement du parti.

En juillet, la BDL avait publié la circulaire n° 170, interdisant aux banques, institutions financières, sociétés de courtage et fonds d’investissement de traiter, directement ou indirectement, avec des entreprises non autorisées, « en particulier celles sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain ».

« L’ennemi ne cessera pas ses attaques »

Concernant les frappes israéliennes au Liban, le Hezbollah a dénoncé « les massacres, assassinats et attaques criminelles en cours qui envoient un message clair au Liban, à son peuple et au monde : l’ennemi ne cessera pas son agressivité et cherche à empêcher toute reconstruction de ce qu’il a détruit ».

Le bloc parlementaire chiite a salué la visite récente des ministres concernés sur les sites endommagés et la décision des autorités de porter plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, estimant que ces initiatives « vont dans la bonne direction ». Il a toutefois appelé le gouvernement à « intensifier ses efforts et renforcer ses actions, en mobilisant sa diplomatie à l’échelle mondiale et en activant ses partenariats internationaux pour condamner l’ennemi sioniste ».

Malgré un accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus de 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël, l’armée israélienne frappe toujours le Liban presque quotidiennement et occupe des zones dans le Sud.

L’initiative de paix de Trump

Le bloc a également commenté le cessez-le-feu négocié par les États-Unis à Gaza, soulignant que « Gaza, grâce à la fermeté et à la résilience légendaire de son peuple, ainsi qu’au courage et aux sacrifices de sa résistance, a totalement neutralisé l’agression sioniste génocidaire soutenue par les États-Unis ».

Le Hezbollah a enfin jugé que le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump n’est « rien d’autre qu’une performance théâtrale ratée, à la mise en scène médiocre, peu convaincante même pour ses promoteurs et incapable de tromper les peuples de la région, ses mouvements de résistance ou les populations libres et honorables du monde ».