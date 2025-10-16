Menu
Marwan Barghouti battu par des gardiens de prison, affirme son fils


AFP / le 16 octobre 2025 à 19h22

Des automobilistes passent devant des portraits de Marwan Barghouti (à gauche), membre éminent du Fateh et détenu palestinien le plus connu dans un centre de détention israélien, et du défunt leader palestinien Yasser Arafat (à droite), qui ornent une partie du mur de séparation controversé d'Israël près du poste de contrôle de Qalandiya, entre Jérusalem et Ramallah, le 22 septembre 2025. AFP / ZAIN JAAFAR

Un des fils de Marwan Barghouti, célèbre dirigeant palestinien écroué en Israël, a affirmé que des gardiens israéliens avaient battu son père lors d'un transfert entre deux prisons le mois dernier, une accusation démentie par les autorités pénitentiaires israéliennes. 

« Huit gardiens ont commencé à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance », a déclaré mercredi à l'AFP Arab Barghouti, un incident qui s'est déroulé selon lui le 14 septembre lors du transfert de son père de la prison de Ganot (sud) à celle de Megiddo (nord). « Il a eu plusieurs côtes cassées et (les cinq autres détenus) ont déclaré que lorsqu'il est arrivé à la prison de Megiddo, ils ont été choqués de voir qu'il pouvait à peine marcher », a raconté Arab Barghouti, affirmant que les gardiens chargés du transfert étaient ceux qui avaient battu son père Barghouti.

Marwan Barghouti, le « Mandela » palestinien que l’État hébreu refuse de libérer

Ancien cadre du Fateh qui défend une résolution politique au conflit israélo-palestinien qualifié de « Mandela de Palestine » par ses partisans, Marwane Barghouti est emprisonné depuis 2002 par Israël. Il a été condamné à la perpétuité pour son rôle dans la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000 marqué par des attentats sanglants.

Un porte-parole de l'administration pénitentiaire israélienne a qualifié de « fausses » les affirmations de son fils, affirmant que l'administration « fonctionne conformément à la loi, tout en garantissant la sécurité et la santé de tous les détenus ». L'administration pénitentiaire israélienne a par ailleurs refusé de communiquer le lieu où se trouve actuellement le détenu âgé d'une soixantaine d'années et dont le Hamas a demandé la libération lors de l'échange prévus entre prisonniers palestiniens contre les otages enlevés le 7 octobre 2023. 

