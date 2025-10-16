Marwan Barghouti battu par des gardiens de prison, affirme son fils

Un des fils de Marwan Barghouti, célèbre dirigeant palestinien écroué en Israël, a affirmé que des gardiens israéliens avaient battu son père lors d'un transfert entre deux prisons le mois dernier, une accusation démentie par les autorités pénitentiaires israéliennes.

« Huit gardiens ont commencé à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance », a déclaré mercredi à l'AFP Arab Barghouti, un incident qui s'est déroulé selon lui le 14 septembre lors du transfert de son père de la prison de Ganot (sud) à celle de Megiddo (nord). « Il a eu plusieurs côtes cassées et (les cinq autres détenus) ont déclaré que lorsqu'il est arrivé à la prison de Megiddo, ils ont été choqués de voir qu'il pouvait à peine marcher », a raconté Arab Barghouti, affirmant que les gardiens chargés du transfert étaient ceux qui avaient battu son père Barghouti.

Ancien cadre du Fateh qui défend une résolution politique au conflit israélo-palestinien qualifié de « Mandela de Palestine » par ses partisans, Marwane Barghouti est emprisonné depuis 2002 par Israël. Il a été condamné à la perpétuité pour son rôle dans la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000 marqué par des attentats sanglants.

Un porte-parole de l'administration pénitentiaire israélienne a qualifié de « fausses » les affirmations de son fils, affirmant que l'administration « fonctionne conformément à la loi, tout en garantissant la sécurité et la santé de tous les détenus ». L'administration pénitentiaire israélienne a par ailleurs refusé de communiquer le lieu où se trouve actuellement le détenu âgé d'une soixantaine d'années et dont le Hamas a demandé la libération lors de l'échange prévus entre prisonniers palestiniens contre les otages enlevés le 7 octobre 2023.