« Pacte pour la Méditerranée » : Bruxelles veut renforcer ses liens avec les pays riverains, dont le Liban

Des investissements dans la culture, l'industrie verte, et davantage de coopération sur l'immigration: l'Union européenne a présenté jeudi une nouvelle stratégie visant à renforcer les relations de l'UE avec ses voisins dans la Méditerranée, dont le Liban, ainsi qu'avec les pays d'Afrique du Nord.

« Peut-être qu'à un certain moment, les habitants du sud de la Méditerranée ont eu l'impression que nous nous concentrions trop sur l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, les Balkans... et qu'ils se sont sentis un peu laissés pour compte », a affirmé la commissaire européenne Dubravka Suica. Le « Pacte pour la Méditerranée », dévoilé jeudi, vise à corriger cette perception, en proposant de nouveaux cadres de coopération entre l'Europe et ces pays partenaires.

Migration et coopération économique

Parmi les priorités figurent les questions migratoires. L'objectif est à la fois de « créer un environnement » propice pour que les jeunes puissent envisager leur avenir dans leur pays d'origine, tout en leur offrant des « voies légales » pour venir en Europe, a expliqué la commissaire dans une interview. Cette feuille de route, sorte de déclaration d'intention de l'UE pour la région, est toutefois dénuée de mesures précises, ou de financements. L'exécutif européen assure que ceux-ci viendront dans un second temps, dans le courant de l'année 2026. Bruxelles assure avoir élaboré ce document en collaboration étroite avec 10 des pays concernés: le Liban, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Syrie, la Libye...

La Commission européenne a également indiqué que le pacte pour la Méditerranée « renforcera la coopération et les liens économiques entre les rives de la mer Méditerranée et au-delà » et contribuera à la construction d'un espace méditerranéen commun connecté, prospère, résilient et sûr ». L'objectif est de créer des avantages mutuels, de la production d'énergie propre au déblocage d'investissements privés.