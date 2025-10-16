Nabih Berry convoque le Parlement mardi pour élire plusieurs postes-clés de la Chambre
L'OLJ
le 16 octobre 2025 à 14h01
Le Parlement libanais, place de l'Étoile à Beyrouth. Photo P.H.B.
Le président du Parlement, Nabih Berry, a convoqué jeudi les députés pour une assemblée plénière, mardi prochain, à 11 heures, la première de la session ordinaire d’automne.
Cette séance, comme chaque année, servira à élire plusieurs députés aux postes-clés du Parlement, soit deux secrétaires, trois commissaires ainsi que les présidents des commissions parlementaires, « conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la Constitution et de l'article 3 des statuts pour élire deux secrétaires et trois commissaires, et conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts pour élire les membres des commissions parlementaires », selon le communiqué publié par Aïn el-Tiné.
