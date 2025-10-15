Menu
Dernières Infos - Afghanistan

Au moins cinq morts et 35 blessés après des explosions à Kaboul


AFP / le 15 octobre 2025 à 20h46

Des navetteurs afghans circulent sur une route dans la ville de Kaboul, le soir, le 15 octobre 2025. Photo AFP

Au moins cinq personnes ont été tués et 35 blessées dans des explosions survenues mercredi soir à Kaboul, a rapporté l'ONG italienne Emergency qui gère un hôpital dans la capitale afghane, avant l'entrée en vigueur d'une trêve avec le Pakistan devant ramener le calme.

« Nous avons commencé à recevoir des ambulances remplies de blessés et nous avons appris qu'il y avait eu des explosions à quelques kilomètres de notre hôpital », a indiqué Dejan Panic, directeur de l'ONG en Afghanistan, dans un communiqué. « Quarante personnes sont arrivées, dont des femmes et des enfants. (...) Malheureusement, cinq personnes étaient déjà décédées à leur arrivée. »

