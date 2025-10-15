Au moins cinq morts et 35 blessés après des explosions à Kaboul

Au moins cinq personnes ont été tués et 35 blessées dans des explosions survenues mercredi soir à Kaboul, a rapporté l'ONG italienne Emergency qui gère un hôpital dans la capitale afghane, avant l'entrée en vigueur d'une trêve avec le Pakistan devant ramener le calme.

« Nous avons commencé à recevoir des ambulances remplies de blessés et nous avons appris qu'il y avait eu des explosions à quelques kilomètres de notre hôpital », a indiqué Dejan Panic, directeur de l'ONG en Afghanistan, dans un communiqué. « Quarante personnes sont arrivées, dont des femmes et des enfants. (...) Malheureusement, cinq personnes étaient déjà décédées à leur arrivée. »