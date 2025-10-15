Un homme d'affaires d'origine libanaise blessé par balles dans le Michigan

Un homme d'affaires américain d'origine libanaise a été blessé lundi par balles devant son domicile de la région de Macomb, dans le Michigan, selon des informations rapportées par la presse américaine et libanaise. Eddie Jawad, qui est âgé d'une soixantaine d'années, a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger.

Présenté comme un « activiste engagé dans la communauté », il s'opposait dernièrement à la mise en place d'une nouvelle station-service concurrente dans le secteur et militait pour la favorisation des petits commerces, indiquent des articles de presse américains. Membre de la communauté arabe de Dearborne, qui compte un grand nombre de Libanais, M. Jawad dirige le Jawad Group Investments, qui possède environ 20 stations-service dans le sud-est du Michigan, et craint qu'une nouvelle station ne nuise à ses affaires, selon la chaîne Fox 2.

La police recherche toujours le tireur et a lancé un appel à témoignages. Les autorités ont appelé toute personne disposant d'informations ou d'enregistrements provenant de caméras de surveillance à contacter le bureau du shérif, tandis que des patrouilles de sécurité ont été déployées dans le quartier et que les habitants ont été invités à éviter la zone jusqu'à la fin de l'enquête.

Citée par plusieurs sites d'informations, la PDG de la Chambre de commerce américaine MENA, Faye Nemer, qui dit connaître M. Jawad professionnellement par le biais de l'organisation, assure qu'« Eddie a fait ses preuves en matière de responsabilisation des autorités locales ». « Si vous regardez son parcours depuis 2016, il n'a cessé de dénoncer toute forme de corruption, toute fraude potentielle, toute forme d'inégalité envers les chefs d'entreprise au sein de la commune. Et c'est quelque chose qu'il a fait de manière continue », indique-t-elle.

Surnommée « capitale de l’Amérique arabe », la ville de Dearborn abrite une diaspora libanaise importante, dont la plupart sont issus de la région de Bint Jbeil au Liban-Sud.