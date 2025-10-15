Un des corps rendus par le Hamas n'est pas celui d'un otage selon Tel-Aviv ; l'armée israélienne « ne se reposera » pas avant de ramener toutes les dépouilles | Direct

Netenyahu : Le Hamas doit rendre les armes et se démilitariser

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi soir à la chaîne de télévision américaine CBS qu'il espérait une prochaine phase pacifique dans l'accord entre Israël et le Hamas. Il a toutefois souligné que les conditions du président américain Donald Trump étaient « très claires » : le Hamas doit rendre les armes et se démilitariser, sinon « tout va partir en vrille ».

Suite à la libération des otages encore en vie, M. Netanyahu a indiqué que la démilitarisation et le désarmement devaient suivre. « Premièrement, le Hamas doit rendre ses armes. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'usines d'armes ni de contrebande d'armes à Gaza. C'est ça, la démilitarisation. », a-t-il précisé.

À ceux qui doutent de sa volonté de paix, M. Netanyahu les a appelés à se référer aux accords d'Abraham, en fonction desquels Israël a normalisé ses relations avec quatre pays de la Ligue arabe. « Nous avons l'occasion d'étendre cette paix », a indiqué le Premier ministre israélien, notant que ce serait « le plus beau cadeau que nous puissions offrir au peuple d'Israël, aux peuples de la région et aux peuples du monde entier ».