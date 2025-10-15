Un des corps rendus par le Hamas n'est pas celui d'un otage selon Tel-Aviv ; l'armée israélienne « ne se reposera » pas avant de ramener toutes les dépouilles | Direct

Gaza : l’armée israélienne « ne se reposera pas tant (qu’elle n’aura) pas ramené tous les otages », déclare son chef d’état-major
L’armée israélienne « ne se reposera pas tant (qu’elle n’aura) pas ramené tous les otages » a déclaré mercredi son chef d’état-major, Eyal Zamir, rapporte le Times of Israël. « C’est notre devoir moral, national et juif » a-t-il ajouté.
Vingt-et-un corps d’otages restent présents dans la bande de Gaza.
Netenyahu : Le Hamas doit rendre les armes et se démilitariser
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi soir à la chaîne de télévision américaine CBS qu'il espérait une prochaine phase pacifique dans l'accord entre Israël et le Hamas. Il a toutefois souligné que les conditions du président américain Donald Trump étaient « très claires » : le Hamas doit rendre les armes et se démilitariser, sinon « tout va partir en vrille ».
Le Hamas doit rendre les armes et se démilitariser, sinon « tout va partir en vrille »
Suite à la libération des otages encore en vie, M. Netanyahu a indiqué que la démilitarisation et le désarmement devaient suivre. « Premièrement, le Hamas doit rendre ses armes. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'usines d'armes ni de contrebande d'armes à Gaza. C'est ça, la démilitarisation. », a-t-il précisé.
À ceux qui doutent de sa volonté de paix, M. Netanyahu les a appelés à se référer aux accords d'Abraham, en fonction desquels Israël a normalisé ses relations avec quatre pays de la Ligue arabe. « Nous avons l'occasion d'étendre cette paix », a indiqué le Premier ministre israélien, notant que ce serait « le plus beau cadeau que nous puissions offrir au peuple d'Israël, aux peuples de la région et aux peuples du monde entier ».
L’un des quatre corps remis par le Hamas à Israël ne correspond à aucun des otages, selon le Haaretz
L’armée israélienne a confirmé, à la suite d’examens médicaux, que l’un des quatre corps remis mardi soir à Israël par le Hamas ne correspondait à aucun des otages, rapporte le Haaretz.
Cisjordanie : un Palestinien de 57 ans battu à mort par des soldats israéliens près de Jérusalem
Le Palestinien Salim el-Far, 57 ans, originaire de la localité d’el-Zababdé, dans le gouvernorat de Jénine, a été tué après avoir été battu à mort par des soldats de l’armée israélienne près du mur de séparation dans la ville d’el-Ram, au nord est de Jérusalem, juste à l'extérieur de la frontière municipale, rapportent des médias locaux.
Selon certains articles, cités par le Times of Israël, le lynchage présumé se serait produit au poste de contrôle israélien de Kalandia, près de Ramallah. L’armée israélienne n’a pour le moment pas émis de commentaires à ce sujet.
Otages israéliens : le quatrième corps restitué mardi par le Hamas ne serait pas celui d’un otage
Israël estime que le quatrième corps restitué hier soir par le Hamas ne serait pas celui d’un otage, rapporte le Haaretz. Les trois autres dépouilles ont été identifiées par les familles des otages plus tôt.
Un drone israélien survole à basse altitude Beyrouth et ses environs, selon des témoignages d’habitants.
Les familles confirment l'identification de trois otages israéliens
Trois des quatre dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues hier soir par le Hamas ont été identifiées, ont indiqué ce matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.
« C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi », a indiqué la famille de cet habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023 à la fête techno Nova à l'âge de 35 ans. Les proches de Tamir Nimrodi et Eitan Levy ont également annoncé leur retour en Israël. Chauffeur de taxi âgé de 53 ans, Eitan Levy avait été tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l'attaque du Hamas. Soldat âgé de 18 ans, Tamir Nimrodi avait, lui, été capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza.
Donald Trump avait en outre affirmé hier que les États-Unis « désarmeront » le Hamas s'il ne le fait pas lui-même. « Cela se passera vite et peut-être violemment », avait-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche.
Et ce après plusieurs jours de tensions et affrontements à Gaza-Ville entre le mouvement palestinien et des clans et gangs armés dont certains seraient soutenus par Israël. La « Force dissuasive », organe récemment créé au sein de l'appareil sécuritaire du Hamas, « mène une opération » pour « neutraliser des personnes recherchées », a indiqué à l'AFP une source sécuritaire palestinienne à Gaza. Le Hamas a dans ce cadre publié une vidéo montrant ce qu'elle présente comme l'exécution de huit hommes « collaborateurs » d'Israël en pleine rue à Gaza-ville.
Gaza : Israël va rouvrir dans la journée le point de passage de Rafah
Israël va autoriser la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN, citée par l'AFP.
Avec cette réouverture, « 600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs », indique le média sur son site internet sans citer de sources.
KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par « l'échelon politique », fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump. Le président américain avait exhorté le Hamas à restituer les dépouilles des otages décédés, une étape qu'il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan pour le territoire palestinien.
Liban-Sud : la frappe sur Wadi Jilo a fait un blessé, confirme le ministère de la Santé
Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée israélienne avait mené une frappe de drone près de Wadi Jilo, dans le caza de Tyr, blessant grièvement le conducteur du deux-roues visé, selon les informations de notre correspondant et un bilan confirmé par le ministère libanais de la Santé.
Liban-Sud : Israël fait exploser une maison à Meis el-Jabal
À cinq heures du matin, une unité de l’armée israélienne s’est infiltrée à l’intérieur de la localité de Meis el-Jabal, dans le caza de Marjeyoun, où elle a piégé une maison située dans le quartier d’el-Ksayer, dans l’est de la localité, avant de la faire exploser, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. Les détonations ont été entendues dans les villages voisins, précise-t-il.
Lors des deux premiers mois de cessez-le-feu, en décembre et janvier derniers, l’armée israélienne, qui occupait alors encore une large zone au Liban-Sud, avait procédé au dynamitage de nombreux bâtiments et infrastructures dans la localité de Meis el-Jabal, et ses environs, qui surplombent la région israélienne fertile dite du « Doigt de la Galilée ». Depuis, des soldats israéliens s'infiltrent régulièrement pour dynamiter des bâtiments le long de la frontière.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient. Nous suivrons dans ce direct les suites de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, ainsi que la situation au Liban, notamment au Sud, où l'Etat hébreu continue de mener des frappes malgré la trêve. Nous couvrirons également les développements en Syrie, au Yémen et en Iran.
