Gaza: quatre nouvelles dépouilles d'otages ont été remises à la Croix-Rouge (armée israélienne)


AFP / le 14 octobre 2025 à 22h52

L'armée israélienne a indiqué mardi soir que quatre nouvelles dépouilles d'otages encore retenues par le groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza avaient été remises à la Croix-Rouge.

"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, quatre cercueils contenant les dépouilles des otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers l'armée israélienne et le Shin Bet [service israélien de la sécurité intérieure, NDLR] dans la bande de Gaza", a indiqué l'armée dans un communiqué.

