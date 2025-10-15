Une ONG invite le pape à se rendre au Liban-Sud durant sa visite en novembre

À quelques semaines de la très attendue visite du pape Léon XIV au Liban, prévue entre le 30 novembre et le 2 décembre prochains, l’association « Sur les pas du Christ au Sud-Liban », une ONG fondée en 2013 par Michel Eddé, ex-ministre et ancien PDG de L’Orient-Le Jour, a invité le nonce apostolique à se rendre au Liban-Sud, frappé de plein fouet par la guerre de 2024 entre Israël et le Hezbollah, dans le cadre de sa tournée au pays du Cèdre.

« Saint-Père, vous qui êtes le 267e successeur de saint Pierre, qui accompagnait Jésus lors de ses visites dans la région de Tyr et de Sidon, selon les Évangiles, pourquoi n’exigez-vous pas des autorités épiscopales et gouvernementales en charge de l’organisation de votre voyage d’y insérer Tyr et Saïda, au sud du pays ? » peut-on lire dans une lettre adressée par l’ONG au souverain pontife. « Pourquoi ne marcheriez-vous pas sur les pas du Christ au sud du Liban, terre sainte qui a vu le Seigneur accomplir des miracles ? Pourquoi n’iriez-vous pas à la rencontre des chrétiens du Sud-Liban, qui sont le patrimoine vivant de la chrétienté ? » ajoute l’ONG dans sa missive. « Saint-Père, tous les enfants du pays tournent leurs regards vers vous, du nord au sud du Liban, qui est plus qu’un pays, qui fut et qui reste un message de paix et d’amour porté vers le monde », conclut le texte.