Le chef de la minorité bahaï libéré après une accusation « infondée », selon HRW

Le chef de la minorité bahaï du Qatar a été acquitté et libéré après avoir été condamné à cinq ans de prison sur la base d'une accusation « infondée », a indiqué mardi l'ONG Human Rights Watch (HRW).

Remy Rowhani, septuagénaire et président de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs du Qatar, avait été incarcéré en avril à la suite d'une décision d'un tribunal de Doha.

En août, HRW avait indiqué qu'il avait été condamné à cinq ans de prison « uniquement pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression et de religion ».

Mais « le 30 septembre 2025, la cour d'appel du Qatar a annulé la condamnation infondée de Rowhani », a précisé l'ONG dans un communiqué, citant des documents judiciaires.

HRW a ajouté que Remy Rowhani avait été libéré le 4 octobre, tout en précisant que le parquet disposait de 60 jours pour faire appel de la décision.

« Les autorités qataries devraient s'appuyer sur cette évolution positive pour garantir que les Bahaïs ne fassent plus l'objet de discriminations religieuses de la part des institutions gouvernementales », a déclaré Michael Page, directeur adjoint pour le Moyen-Orient à HRW.

Le 1er octobre, la Communauté internationale bahaïe (BIC) avait déjà annoncé l'acquittement de Remy Rowhani.

HRW a rappelé que le responsable bahaï avait été condamné, entre autres, pour atteinte à l'ordre public et aux valeurs religieuses et sociales, en faisant la promotion des enseignements bahaïs sur les réseaux sociaux et d'idées remettant en cause les fondements et les enseignements de l'islam.

L'organisation de défense des droits humains a indiqué avoir examiné des comptes liés à Remy Rowhani et n'y avoir trouvé que des publications célébrant les valeurs bahaïes ainsi que les fêtes qataries et musulmanes.

HRW et la BIC accusent toutes deux le Qatar de diaboliser systématiquement la foi bahaïe, sur la base de décisions religieuses susceptibles d'alimenter la haine à leur encontre.

La communauté bahaïe, dont le siège mondial se trouve en Israël, affirme compter plus de sept millions de fidèles dans le monde. Elle suit les enseignements de Bahaullah, né en Iran en 1817, qu'elle considère comme un prophète.