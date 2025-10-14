Menu
Dernières Infos - Iran

Deux Français condamnés à de lourdes peines de prison pour « espionnage »


AFP / le 14 octobre 2025 à 15h33

Noemi, la sœur de Cécile Kohler, tient une pancarte représentant sa sœur Cécile Kohler et Jacques Paris, lors d’un rassemblement à Paris pour célébrer le 41ᵉ anniversaire de la Française Cécile Kohler, détenue en Iran depuis mai 2022 pour des accusations d’espionnage, le 25 septembre 2025. Photo Bertrand Guay/ AFP

La justice iranienne a condamné deux ressortissants français, dont l'identité n'a pas été révélée, à de longues peines de prison pour « espionnage » au profit de la France et d'Israël, a annoncé mardi le média officiel du pouvoir judiciaire.

« Le verdict en première instance dans l'affaire des deux prévenus français accusés d'espionnage et arrêtés le 9 mars 2023 a été rendu », a indiqué Mizan. L'un des prévenus a été notamment condamné à six ans de prison et l'autre à dix ans de prison, a ajouté le média de la justice, sans mentionner leurs noms.

Officiellement, deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont détenus en Iran mais ils avaient été arrêtés en mai 2022.

