Deux Français condamnés à de lourdes peines de prison pour « espionnage »

La justice iranienne a condamné deux ressortissants français, dont l'identité n'a pas été révélée, à de longues peines de prison pour « espionnage » au profit de la France et d'Israël, a annoncé mardi le média officiel du pouvoir judiciaire.

« Le verdict en première instance dans l'affaire des deux prévenus français accusés d'espionnage et arrêtés le 9 mars 2023 a été rendu », a indiqué Mizan. L'un des prévenus a été notamment condamné à six ans de prison et l'autre à dix ans de prison, a ajouté le média de la justice, sans mentionner leurs noms.

Officiellement, deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont détenus en Iran mais ils avaient été arrêtés en mai 2022.