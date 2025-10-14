Souheil Abboud appelle les juges d'instruction à « prendre les décisions nécessaires »

Le premier président de la Cour de cassation du Liban et chef du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Souheil Abboud, a appelé mardi les juges d'instruction « à prendre les décisions nécessaires, malgré les difficultés ».

Ses propos sont intervenus lors d'une réunion avec les juges visant à s'enquérir « des avancées dans leurs dossiers, ainsi que des obstacles qui pourraient avoir empêché de clore certains d'entre eux », selon un communiqué publié par le CSM, sans plus de détails.

Cette réunion a eu lieu une semaine après la nomination, par le ministre de la Justice Adel Nassar, de onze nouveaux juges d’instruction pour se pencher sur autant d’assassinats et de tentatives d’assassinats politiques remontant jusqu’en 1978, pour pallier la vacance des postes en question. Cette démarche a suscité des questions sur le timing de la réouverture de ces dossiers, tout en ravivant l’espoir de voir un jour leurs auteurs traduits en justice. Ces désignations, intervenues après plusieurs mois de coordination avec le CSM, s’inscrivent « dans le cadre d’efforts pour mettre fin à l’impunité au Liban », selon les termes utilisés par l’Agence nationale d’information (Ani).

Parmi les affaires les plus anciennes figurent les assassinats, en 1978, de l’ancien député Tony Frangié (grand-père du député du même nom) et des membres de sa famille, et la tentative d’assassinat (1980) de l’ancien président de la République Camille Chamoun.