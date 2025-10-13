Le commissaire du gouvernement reçoit les enquêtes préliminaires concernant Fadl Chaker

Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Claude Ghanem, a reçu les procès-verbaux des enquêtes préliminaires menées avec Fadl Chaker, le célèbre crooner libanais devenu salafiste, auprès de la Direction du renseignement de l’armée libanaise, rapporte lundi l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Le juge Ghanem étudie actuellement ces procès-verbaux, dont il devrait terminer l’examen mardi ou mercredi, avant de les transmettre au président du tribunal militaire. Ce dernier les examinera à son tour en vue de fixer une audience pour commencer l’interrogatoire de Fadl Chaker. La première audience devrait avoir lieu la semaine prochaine, ajoute l’Ani.

Fadl Chaker avait été condamné par contumace en 2020 à 22 ans de prison pour sa participation à des affrontements contre l’armée libanaise lorsqu’il était l’un des compagnons du cheikh salafiste Ahmad el-Assir. Il s’est livré aux autorités au début du mois. Sa reddition serait le résultat de pressions et de menaces exercées ces derniers mois contre lui dans le camp, en raison de son retour dans le domaine musical et de la sortie de son dernier album, selon plusieurs médias locaux.

En 2013, Fadl Chaker, le cheikh Assir et plusieurs salafistes armés avaient affronté l’armée à Abra, dans la région de Saïda. Ces combats avaient coûté la vie à 18 soldats et 11 miliciens. Ahmad el-Assir, détenu depuis 2015, a été condamné à mort pour ces affrontements, tandis que l’ancien chanteur, adulé dans le monde arabe, avait écopé de 22 ans de prison en 2020 pour avoir fourni un soutien en armes et munitions au cheikh Assir.