Lindsey Graham exhorte le Liban à désarmer le Hezbollah pour garantir « la paix dans la région »

Le sénateur américain Lindsey Graham, membre du Parti républicain, a estimé dans un message publié sur X, reprenant les propos du président Donald Trump tenus lundi devant le Parlement israélien, qu’il était « impératif » que le Liban désarme le Hezbollah pour qu’une paix durable puisse s’installer dans la région.

« J’apprécie beaucoup que le président Trump reconnaisse les efforts du Liban pour amener le Hezbollah à se désarmer », a déclaré M. Graham. « Le Hezbollah est une organisation terroriste chiite liée à l’Iran et qui a sur la conscience plus de sang américain que tout autre groupe de la région, a-t-il ajouté. Rappelons les Marines tués à Beyrouth en 1983 ».

« Il est impératif que le Liban réussisse à désarmer le Hezbollah avant qu’il puisse vraiment y avoir la paix dans la région », a ainsi poursuivi le sénateur, tout en insistant sur le fait que « la région et le monde doivent être prêts à aider le Liban dans cette entreprise cruciale ».

Lors de sa prise de parole devant le Parlement israélien, le président américain Donald Trump avait affirmé que « le poignard du Hezbollah, longtemps pointé sur la gorge d’Israël, a été brisé ». Il a aussi ajouté qu’il soutient le président libanais Joseph Aoun dans le désarmement du Hezbollah.

Le 5 août dernier, le Conseil des ministres a pris la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l'État, chargeant l'armée libanaise d'élaborer un plan ce sens, qui a été présenté le 5 septembre. Face à la décision gouvernementale, le Hezbollah répète qu'il refuse de remettre ses armes, et de discuter de la question, tant qu'Israël occupe plusieurs points jugés « stratégiques » au Liban-Sud et bombarde presque quotidiennement le territoire libanais. Dans ce cadre, le chef des Forces libanaises Samir Geagea a appeler l'État à faire preuve d'une plus grande « détermination » sur ce dossier.