Dernières Infos - Liban

Beyrouth se prépare aux pluies hivernales sous la supervision du ministère de l’Intérieur


L'OLJ / le 13 octobre 2025 à 17h10

Le ministre de l'intérieur Ahmad Hajjar présidant une réunion le 13 octobre 2025. Photo ANI.

Le ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, a réuni lundi le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, le président du conseil municipal de la capitale, Ibrahim Zeidan, ainsi que plusieurs responsables municipaux, afin de faire le point sur les préparatifs de la ville à l’approche de l’hiver et de ses fortes pluies, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Les participants ont passé en revue les travaux de nettoyage et d’entretien des canaux et réseaux d’évacuation des eaux pluviales. M. Hajjar a insisté à cette occasion sur « la nécessité d’accélérer le rythme des travaux et d’intensifier les efforts sur le terrain » pour prévenir tout dégât lié à l’accumulation des eaux.

Le mois dernier, le ministère des Travaux publics et des Transports avait lancé une campagne de sensibilisation contre le jet de déchets sur les routes, l’une des principales causes d’inondations récurrentes chaque hiver sur plusieurs axes routiers du pays.

Chaque année, les pluies hivernales provoquent au Liban d’importantes inondations sur de nombreux axes, aggravées par le manque d’entretien des infrastructures et l’obstruction des égouts par les déchets, paralysant la circulation et piégeant les automobilistes, notamment dans les zones côtières de basse altitude.

