Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Loi électorale : Bassil lance une « solution médiane »... mais peine à convaincre

Cherchant à se positionner comme un centriste, le chef du CPL a pris la défense du président de la République et du Premier ministre.

Par Yara ABI AKL, le 13 octobre 2025 à 00h00

Loi électorale : Bassil lance une « solution médiane »... mais peine à convaincre

Le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, arrivant au Forum de Beyrouth, le 11 octobre 2025. Photo tirée du site web du CPL

Gebran Bassil n’en démord pas. À quelques mois des législatives prévues en mai, le chef du Courant patriotique libre semble prêt à tout pour éviter un amendement de la loi électorale en vue de consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole, au lieu de limiter leur choix à six députés comme le stipule l’article 112 du texte. À l’heure où le débat à ce sujet fait rage entre le camp piloté par le tandem chiite (dont fait partie le CPL) et ses détracteurs, Gebran Bassil a lancé une initiative suggérant de donner aux expatriés le choix de voter, depuis leur lieu de résidence, soit pour un candidat pour l’étranger (un des six députés prévus par la loi actuelle), soit pour les députés de la métropole.Lors d’une cérémonie tenue samedi au Forum de Beyrouth pour la 35e commémoration du 13 octobre 1990, date de...
Gebran Bassil n’en démord pas. À quelques mois des législatives prévues en mai, le chef du Courant patriotique libre semble prêt à tout pour éviter un amendement de la loi électorale en vue de consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole, au lieu de limiter leur choix à six députés comme le stipule l’article 112 du texte. À l’heure où le débat à ce sujet fait rage entre le camp piloté par le tandem chiite (dont fait partie le CPL) et ses détracteurs, Gebran Bassil a lancé une initiative suggérant de donner aux expatriés le choix de voter, depuis leur lieu de résidence, soit pour un candidat pour l’étranger (un des six députés prévus par la loi actuelle), soit pour les députés de la métropole.Lors d’une cérémonie tenue samedi au Forum de Beyrouth pour la 35e...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut