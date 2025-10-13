Loi électorale : Bassil lance une « solution médiane »... mais peine à convaincre

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Gebran Bassil n’en démord pas. À quelques mois des législatives prévues en mai, le chef du Courant patriotique libre semble prêt à tout pour éviter un amendement de la loi électorale en vue de consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole, au lieu de limiter leur choix à six députés comme le stipule l’article 112 du texte. À l’heure où le débat à ce sujet fait rage entre le camp piloté par le tandem chiite (dont fait partie le CPL) et ses détracteurs, Gebran Bassil a lancé une initiative suggérant de donner aux expatriés le choix de voter, depuis leur lieu de résidence, soit pour un candidat pour l’étranger (un des six députés prévus par la loi actuelle), soit pour les députés de la métropole.Lors d’une cérémonie tenue samedi au Forum de Beyrouth pour la 35e commémoration du 13 octobre 1990, date de...

Gebran Bassil n’en démord pas. À quelques mois des législatives prévues en mai, le chef du Courant patriotique libre semble prêt à tout pour éviter un amendement de la loi électorale en vue de consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole, au lieu de limiter leur choix à six députés comme le stipule l’article 112 du texte. À l’heure où le débat à ce sujet fait rage entre le camp piloté par le tandem chiite (dont fait partie le CPL) et ses détracteurs, Gebran Bassil a lancé une initiative suggérant de donner aux expatriés le choix de voter, depuis leur lieu de résidence, soit pour un candidat pour l’étranger (un des six députés prévus par la loi actuelle), soit pour les députés de la métropole.Lors d’une cérémonie tenue samedi au Forum de Beyrouth pour la 35e...

