Dernières Infos - France

Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

« J'accepte - par devoir - la mission qui m'est confiée », a commenté sur X M. Lecornu

AFP / le 10 octobre 2025 à 23h07

Sébastien Lecornu à l’Hôtel de Matignon à Paris, le 6 octobre 2025. Photo AFP/STEPHANE MAHE

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence française dans un communiqué, sans aucune autre précision, après de longues tractations pour sortir la France de l'impasse politique.

« J'accepte - par devoir - la mission qui m'est confiée », a commenté sur X M. Lecornu, en affirmant que le nouveau gouvernement « devra incarner le renouvellement » et que « tous les dossiers évoqués » pendant les consultations des derniers jours avec les formation politiques seront « ouverts au débat parlementaire ». 

