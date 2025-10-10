Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence française dans un communiqué, sans aucune autre précision, après de longues tractations pour sortir la France de l'impasse politique.

« J'accepte - par devoir - la mission qui m'est confiée », a commenté sur X M. Lecornu, en affirmant que le nouveau gouvernement « devra incarner le renouvellement » et que « tous les dossiers évoqués » pendant les consultations des derniers jours avec les formation politiques seront « ouverts au débat parlementaire ».