Un photographe de l'AFP blessé dans une attaque de colons israéliens en Cisjordanie

Un photographe de l'Agence France-Presse (AFP) a été blessé vendredi dans une attaque de colons israéliens dans le nord de la Cisjordanie alors qu'il couvrait la cueillette des olives dans une localité palestinienne.

« En trente ans de carrière, c'est la première fois que je fais face à une violence de cette sorte », a déclaré Jaafar Ashtiyeh, photographe palestinien basé à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. « Si je n'étais pas parvenu à m'échapper, ils m'auraient tué », a-t-il ajouté.

Selon son témoignage, M. Ashtiyeh couvrait la cueillette des olives à Beita, village palestinien au sud de Naplouse, et plus particulièrement une action de solidarité de militants pacifistes israéliens et étrangers venus soutenir les habitants face aux attaques répétées de colons israéliens des environs contre les champs d'oliviers pendant la période de récolte.

Peu après midi (09H00 GMT), deux groupes de colons israéliens armés de bâtons et de pierres - environ 70 personnes au total - ont attaqué les cueilleurs d'olives et les journalistes présents, a indiqué M. Ashtiyeh.

Touché par plusieurs pierres, au dos, au bras et à la main, M. Ashtiyeh a été déchargé de l'hôpital dans l'après-midi et souffre de contusions. Sa voiture, comme une poignée d'autres stationnées à bonne distance du champ, a été caillassée avant d'être incendiée par les assaillants.

Selon M. Ashtiyeh, des soldats israéliens présents sur les lieux avant même le début de l'attaque n'ont rien fait pour entraver la progression des assaillants, mais ont au contraire tiré des grenades lacrymogènes et des balles caoutchoutées en direction des cueilleurs d'olives et des activistes pour les disperser.

« Nous condamnons fermement cette attaque scandaleuse qui illustre une fois de plus l'environnement de travail de plus en plus dangereux pour nos journalistes en Cisjordanie », a déclaré Mehdi Lebouachera, rédacteur en chef central de l'AFP. « Nous exhortons l'armée israélienne non seulement à garantir la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier, mais également à veiller à ce que les auteurs de violences à leur encontre soient traduits en justice », a ajouté M. Lebouachera. Contactée par l'AFP pour donner sa version de l'incident, l'armée israélienne n'avait pas encore répondu vers 20H15 (17H15 GMT).

Selon le ministère de la Santé palestinien, 36 personnes ont été blessées vendredi à la suite d'attaques de colons à Beita et dans d'autres localités des environs, la plupart pour des blessures légères ou modérées, à l'exception de deux blessés par balles.

Les violences en Cisjordanie ont explosé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.