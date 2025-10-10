Menu
Dernières Infos - Trêve

Le Conseil de sécurité de l'ONU « doit apporter son plein appui » au plan pour Gaza, disent Berlin, Londres et Paris


AFP / le 10 octobre 2025 à 19h04

Un véhicule transportant des passagers vers la ville de Gaza passe près des décombres d'un bâtiment détruit près de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. Photo AFP/EYAD BABA

Le Conseil de sécurité des Nations unies « doit apporter son plein appui au plan » pour Gaza, ont déclaré vendredi Berlin, Londres et Paris dans un communiqué commun.

Les dirigeants des trois pays européens ont rendu « hommage au leadership du président Trump sur ce dossier et aux efforts diplomatiques des médiateurs », l'Egypte, le Qatar et la Turquie.

Ils se disent « prêts à soutenir de nouvelles discussions » pour la paix à Gaza. « Nous convenons que le Conseil de sécurité des Nations unies doit apporter son plein appui au plan et soutenir sa mise en œuvre », ont-ils écrit dans ce communiqué.

