Le Conseil de sécurité de l'ONU « doit apporter son plein appui » au plan pour Gaza, disent Berlin, Londres et Paris

Le Conseil de sécurité des Nations unies « doit apporter son plein appui au plan » pour Gaza, ont déclaré vendredi Berlin, Londres et Paris dans un communiqué commun.

Les dirigeants des trois pays européens ont rendu « hommage au leadership du président Trump sur ce dossier et aux efforts diplomatiques des médiateurs », l'Egypte, le Qatar et la Turquie.

Ils se disent « prêts à soutenir de nouvelles discussions » pour la paix à Gaza. « Nous convenons que le Conseil de sécurité des Nations unies doit apporter son plein appui au plan et soutenir sa mise en œuvre », ont-ils écrit dans ce communiqué.