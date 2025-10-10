Otages à Gaza: Netanyahu espère qu'Israël pourra célébrer "un jour de joie nationale" dès lundi soir

Le Premier ministre israélien a déclaré vendredi espérer que son pays pourrait célébrer dès lundi soir "un jour de joie nationale" avec le retour de tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.

"Il y a deux ans [le 7 octobre 2023] la fête de Simhat Torah [la joie de la Torah, NDLR] est devenue un jour de deuil national. Cette année, avec l'aide de Dieu, Simhat Torah deviendra un jour de joie nationale, une joie pour le retour de tous nos frères et soeurs otages", a déclaré M. Netanyahu dans une adresse télévisée à la nation. Cette année, Simhat Torah commence lundi soir.

M. Netanyahu a également déclaré que sur les 48 otages (47 enlevés le 7 octobre 2023, et un soldat tué en 2014 dont le Hamas détient la dépouille), 20 étaient vivants et 28 décédés, semblant ainsi confirmer pour la première fois la mort de deux otages (un étudiant népalais et un soldat israélien) dont les autorités israéliennes n'avaient jusque-là pas prononcé le décès.

