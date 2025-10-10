Le Fateh au Liban salue l’arrêt des hostilités

Le mouvement palestinien Fateh au Liban a « salué l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le retrait des forces d’occupation (israéliennes, ndlr) du territoire, l’entrée d’aides humanitaires et l’échange de détenus », rapporte un communiqué publié tard jeudi.

Un accord de cessez-le-feu, parrainé par le président américain Donald Trump, a été approuvé jeudi dans sa première étape par le Hamas et les Israéliens, à l’issue de négociations à Charm el-Cheikh, en Égypte. Cette étape stipule essentiellement l’arrêt des hostilités, la libération des otages israéliens retenus depuis le 7 octobre 2023, et celle de près de 2 000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. La guerre dans l'enclave dure depuis deux ans.

Fateh-Liban a par la même occasion « salué la résistance du peuple palestinien à Gaza, qui a été victime depuis deux ans de la pire forme de génocide sanglant de l’histoire moderne, ayant fait près de 70 000 martyrs, non moins de 200 000 blessés et des centaines de détenus, sans compter la destruction systématique des infrastructures, des bâtiments publics et des immeubles résidentiels ». Le communiqué mentionne « le blocus et la famine injustes, au vu et au su du monde qui est resté silencieux et a détourné le regard des crimes de l’occupant », n’oubliant pas au passage de rappeler les exactions israéliennes en Cisjordanie également.

Le texte rend hommage « aux efforts des intermédiaires qui ont permis d’accéder à cet accord ». « L’arrêt de cette guerre est une lueur d’espoir pour notre peuple palestinien, celui d’une unité nationale sous l’égide de l’Organisation de libération de la Palestine, seule force légitime et officielle dans la bande de Gaza tout comme en Cisjordanie », poursuit le communiqué. Il mentionne enfin « le droit du peuple palestinien à décider de son sort, à mettre fin à l’occupation de ses territoires, à ramener les réfugiés et à créer un État palestinien indépendant dont la capitale sera Jérusalem ».

Cela faisait de nombreuses années que les Palestiniens étaient divisés entre l’Autorité palestinienne découlant du Fateh et gouvernant la Cisjordanie, et le Hamas qui contrôlait Gaza.